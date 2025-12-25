ETV Bharat / state

वाराणसी में मामूली विवाद को लेकर हुई फायरिंग; दो लोगों को गोली लगी, किशोर की मौत

वाराणसी: बड़ागांव थाना क्षेत्र के दयालपुर (रसूलपुर) गांव में गुरुवार शाम एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. बाइक से आपस में धक्का लगने के बाद शुरू हुई कहासुनी के दौरान अचानक एक पक्ष ने फायरिंग कर दी. इसमें दो लोग गोली लगने से घायल हो गये. इलाज के दौरान एक 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति घायल है. तनाव को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

14 साल के समीर की मौत: फायरिंग में गोली लगने से समीर सिंह (14 वर्ष) पुत्र बनारसी सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था. परिजन उसे तुरंत शिवपुर स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं, रामू यादव (35 वर्ष) निवासी इंदरपुर को कमर में गोली लगी है. उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. डॉक्टरों ने उसे बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है.

मौका-ए-वारदात पर पहुंची पुलिस: सूचना मिलने पर बड़ागांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौका-ए-वारदात पर पहुंचकर जांच की. स्थानीय लोगों से पूछताछ की और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट गोमती जोन की प्रेस रिलीज के मुताबिक गुरुवार शाम लगभग 6 बजे थाना बड़ागांव क्षेत्र के दयालपुर (रसूलपुर) के पास दो व्यक्तियों को गोली लगने की सूचना मिली थी.