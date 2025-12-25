ETV Bharat / state

वाराणसी में मामूली विवाद को लेकर हुई फायरिंग; दो लोगों को गोली लगी, किशोर की मौत

वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट गोमती जोन की प्रेस रिलीज के मुताबिक फायरिंग में दो लोगों को गोली लगी थी. इसमें से एक की मौत हो गयी.

Photo Credit: ETV Bharat
14 वर्षीय समीर सिंह की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 9:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: बड़ागांव थाना क्षेत्र के दयालपुर (रसूलपुर) गांव में गुरुवार शाम एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. बाइक से आपस में धक्का लगने के बाद शुरू हुई कहासुनी के दौरान अचानक एक पक्ष ने फायरिंग कर दी. इसमें दो लोग गोली लगने से घायल हो गये. इलाज के दौरान एक 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति घायल है. तनाव को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

14 साल के समीर की मौत: फायरिंग में गोली लगने से समीर सिंह (14 वर्ष) पुत्र बनारसी सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था. परिजन उसे तुरंत शिवपुर स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं, रामू यादव (35 वर्ष) निवासी इंदरपुर को कमर में गोली लगी है. उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. डॉक्टरों ने उसे बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है.

मौका-ए-वारदात पर पहुंची पुलिस: सूचना मिलने पर बड़ागांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौका-ए-वारदात पर पहुंचकर जांच की. स्थानीय लोगों से पूछताछ की और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट गोमती जोन की प्रेस रिलीज के मुताबिक गुरुवार शाम लगभग 6 बजे थाना बड़ागांव क्षेत्र के दयालपुर (रसूलपुर) के पास दो व्यक्तियों को गोली लगने की सूचना मिली थी.

Photo Credit: ETV Bharat
वाराणसी पुलिस कमिश्नरेठ की प्रेस रिलीज (Photo Credit: ETV Bharat)

अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया: प्रारंभिक जांच में पता चला कि दो पक्षों के बीच झगड़ा हो रहा था. इसी दौरान एक पक्ष ने फायरिंग की, जिसमें दो लोग घायल हो गये थे. इनमें से एक की मौत हो गयी. पुलिस वारदात में इस्तेमाल हथियार और इसमें शामिल लोगों की भूमिका को लेकर जांच कर रही है. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

यह भी पढ़ें- बिजनौर में 20 लाख की सुपारी देकर कराई भतीजे की हत्या, चचेरी बहन पर थी बुरी नजर, तंत्र-मंत्र और मर्डर की हैरान करने वाली कहानी

TAGGED:

14 YEARS SAMEER SINGH DIED
TWO SHOT INJURED IN VARANASI
VARANASI CRIME POLICE
FIRING IN VARANASI OVER DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.