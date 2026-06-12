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बिहार में चलती ट्रेन में गोलीबारी, परिवहन विभाग की अधिकारी के पति को सीने में मारी गोली

खगड़िया में चलती ट्रेन में गोली मारने की घटना सामने आयी है. अपराधियों ने परिवहन विभाग की अधिकारी के पति को गोली मारी है.

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घटना के बाद अस्पताल में मौजूद पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 12, 2026 at 11:19 AM IST

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खगड़िया: बिहार के में चलती ट्रेन में गोलीबारी की घटना सामने आयी है. अपराधियों ने परिवहन विभाग की अधिकारी के पति को सीने में गोली मारकर जख्मी कर दिया है, जिसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गयी है.

ट्रेन में लूटपाट के दौरान मारी गोली: घटना जन साधारण एक्सप्रेस में सहरसा रेलखंड के मानसी और बदला घाट स्टेशन के बीच गुरुवार की रात 8:30 बजे की है. जानकारी के अनुसार, गुंजन गोड्डा से सुपौल अपनी पत्नी अस्मिता कुमारी के पास जा रहे थे. ट्रेन में अचानक कुछ बदमाश घुस आए और यात्रियों से सामानों की लूटपाट करने लगे.

विरोध करने पर मारी गोली: देव कुमार ने इसका विरोध किया. पहले तो बदमाशों ने उन्हें चुप रहने की धमकी दी, लेकिन जब वे नहीं माने तो एक बदमाश ने कट्टा निकालकर उनके सिर पर तान दिया. देव ने हथियार हटाने की कोशिश की, तभी बदमाश ने उनके सीने में गोली मार दी.

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जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

ट्रेन में अफरा-तफरी: गोली चलने से ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई. घायल गुंजन फर्श पर गिर पड़े और बदमाश मौके से फरार हो गए. यात्रियों ने तुरंत रेल पुलिस को सूचना दी. ट्रेन को बदला घाट स्टेशन पर रोककर पुलिस ने गुंजन को खगड़िया सदर अस्पताल पहुंचाया. हालत गंभीर होने पर उन्हें बेगूसराय के निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

"ट्रेन में एक यात्री को बदमाशों ने गोली मारी है. घायल का इलाज चल रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. ङटना किस वजह से हुई है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है. जख्मी झारखंड के गोड्डा निवासी बताये जा रहे हैं." -रवि भूषण, थानाध्यक्ष, जीआरपी खगड़िया

फोन करने पर किसी और ने फोन उठाया: घायल के भाई डॉ. अजय कुमार ने बताया कि उन्होंने रात में गुंजन को फोन किया, लेकिन कॉल किसी और ने उठाया. फोन उठाने वाले ने कहा कि जिसे आप फोन कर रहे हैं, उनके सीने में गोली लगी है. इसके बाद अजय कुमार तुरंत गया से निकल पड़े.

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अस्पताल में मौजूद पुलिस (ETV Bharat)

पावर ग्रिड इंजीनियर हैं गुंजन: देव कुमार गुंजन जमुई के मलयपुर पावर ग्रिड में पिछले 15 साल से हैं. पत्नी अस्मिता कुमारी वर्तमान में सुपौल में मोटर वाहन निरीक्षक (MVI) के पद पर तैनात हैं. अस्मिता पहले मलयपुर पावर ग्रिड में ही कार्यरत थीं, लेकिन 2024 में उनकी नियुक्ति MVI के रूप में हुई.

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