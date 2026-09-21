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श्रीविजयनगर में नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव के दौरान हंगामा, 3 पार्षदों को रास्ते से उठाने का आरोप, फायरिंग से तनाव

नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान श्रीविजयनगर में बवाल. कांग्रेस के तीन पार्षदों को उठाकर ले जाने का आरोप. जानिए पूरा मामला...

Ruckus in Sri Ganganagar
श्रीविजयनगर में माहौल तनावपूर्ण... (ETV Bharat Sri Ganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 1:26 PM IST

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श्रीगंगानगर: श्रीविजयनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान सोमवार को उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब कांग्रेस के तीन पार्षदों को बीच रास्ते से कथित तौर पर उठाकर ले जाने और रास्ते में फायरिंग किए जाने की सूचना सामने आई. फिलहाल पुलिस की ओर से फायरिंग की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया गया. घटनाक्रम के अनुसार कांग्रेस के पार्षद रायसिंहनगर से श्रीविजयनगर की ओर आ रहे थे. इसी दौरान श्रीविजयनगर-बाजूवाला रोड पर नर्सरी के पास उन्हें रोकने और कुछ पार्षदों को जबरन ले जाने की सूचना सामने आई. परिजनों और कांग्रेस समर्थकों ने तीन पार्षदों को उठाकर ले जाने का आरोप लगाया है. अभी तक तीनों पार्षदों का पता नहीं चल पाया है.

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जिन पार्षदों के बारे में परिजनों की ओर से शिकायत की बात सामने आई है, उनमें वार्ड नंबर 13 के निर्दलीय पार्षद विजय कुमार, वार्ड नंबर 20 के कांग्रेस पार्षद मंगतराम और वार्ड नंबर 21 के कांग्रेस पार्षद प्यारेलाल शामिल हैं. परिजन श्रीविजयनगर थाने पहुंचे और मामले में मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपा.

फायरिंग की सूचना से बढ़ा तनाव : घटना को लेकर फायरिंग की सूचना भी सामने आई. कुछ लोगों ने राजेंद्र लेघा समर्थकों पर फायरिंग का आरोप लगाया है. हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने अभी तक फायरिंग की पुष्टि नहीं की है. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने की बात सामने आई है. ऐसे में पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वीडियो समेत अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है.

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घटना की सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग के पास पहुंचकर विरोध जताया और बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को पीछे हटाया. इस दौरान एक पुलिसकर्मी के सिर पर चोट लगने की भी सूचना है.

थाने के बाहर परिजनों का प्रदर्शन : तीनों पार्षदों के परिजन श्रीविजयनगर पुलिस थाने पहुंचे और वहां प्रदर्शन किया. परिजनों ने पुलिस से पार्षदों का पता लगाने और मामले में कार्रवाई की मांग की. स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल थाने और घटनास्थल पर भेजा गया. रायसिंहनगर डीएसपी हनुमान सिंह भी श्रीविजयनगर थाने पहुंचे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है.

अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले सियासी हलचल : श्रीविजयनगर नगर पालिका में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पहले से ही राजनीतिक सरगर्मी बनी हुई है. 25 सदस्यीय नगर पालिका में कांग्रेस के 11, भाजपा के 10 और 4 निर्दलीय पार्षद हैं. अध्यक्ष पद के लिए बहुमत का आंकड़ा 13 है. ऐसे में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका अहम है. सोमवार को अध्यक्ष पद के लिए मतदान के दौरान भाजपा के अध्यक्ष पद प्रत्याशी राजेंद्र कुमार लेघा और उनके समर्थित पार्षद मतदान के लिए पहुंचे. दूसरी ओर कांग्रेस खेमे में पार्षदों को लेकर विवाद सामने आने के बाद समर्थकों में आक्रोश फैल गया.

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कांग्रेस ने जबरन वोटिंग करवाने का लगाया आरोप : कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके पार्षदों को जबरन भाजपा के पक्ष में मतदान करवाने के लिए ले जाया जा रहा है. इसी आरोप के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक मौके पर एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की.

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