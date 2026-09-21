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श्रीविजयनगर में नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव के दौरान हंगामा, 3 पार्षदों को रास्ते से उठाने का आरोप, फायरिंग से तनाव

श्रीविजयनगर में माहौल तनावपूर्ण... ( ETV Bharat Sri Ganganagar )