बिहार में शहर के बीचों-बीच शख्स को गोलियों से भून डाला, 8 खोखा और जिंदा कारतूस पुलिस को मिला

बिहार में गैंगवार हुआ है. इसमें एक कुख्यात अपराधी को गोलियों से छलनी कर दिया गया. पढ़ें पूरी खबर

FIRING IN SITAMARHI
सीतामढ़ी : बिहार में अपराधियों का बोलबाला है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीच चौक पर गोलियों की गूंज सुनाई पड़ती है. देखते-ही-देखते एक शख्स लहूलुहान होकर गिरता है. घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो जाती है.

सीतामढ़ी में रामबाबू राय की हत्या : दरअसल, शनिवार की शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से सीतामढ़ी जिला मुख्यालय गूंज उठा. भीषा चौक पर बाइक पर सवार होकर आए अपराधियों ने एक शख्स को गोलियों से छलनी कर दिया. मृतक की शिनाख्त डुमरा थाना क्षेत्र के भीषा गांव निवासी स्वर्गीय राम विनय राय के 48 वर्षीय पुत्र रामबाबू राय के रूप में हुई है.

तीन गोली लगने से मौत : बताया जाता है कि अपराधियों ने जब अंधाधुंध फायरिंग की तो इसमें से तीन गोली रामबाबू को लगी. एक गोली सिर में और दो शरीर के अन्य हिस्से में लगी. घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे. इसकी सूचना पुलिस को दी और रामबाबू राय को इलाज के लिए निजी क्लीनिक ले गए. जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

8 खोखा और जिंदा कारतूस मिला : घटना की जानकारी मिलते ही डुमरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. सदर डीएसपी राजीव कुमार सिंह भी मामले की छानबीन में जुट गए. मौके पर फॉरेंसिक टीम ने भी पहुंचकर ब्लड का सैंपल लिया. घटनास्थल से पुलिस ने 8 खोखा और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया.

''रामबाबू का आपराधिक इतिहास रहा है. उसकी किन-किन लोगों से दुश्मनी थी उसकी जांच की जा रही है. मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने भी सैंपल लिया है. आगे की जांच जारी है. जो भी घटना में शामिल हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.''- राजीव कुमार सिंह, डीएसपी सदर, सीतामढ़ी

रामबाबू का लंबा आपराधिक इतिहास : मृतक रामबाबू राय का काफी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. करीब आधा दर्जन मामले में वह वांछित अभियुक्त भी रहा है. पत्रकार अजय विद्रोही की हत्या सहित कई हत्याकांड में भी वह आरोपी रहा है. हाल के दिनों में अपने ग्रामीण की हत्या में भी उसे अभियुक्त बनाया गया था.

कहीं गैंगवार में तो नहीं हुआ मर्डर..! : अंदरखाने कई लोग यह कहते नजर आए कि गैंगवार का यह पूरा मामला है. जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, उससे साफ है कि आपराधिक गिरोह का हाथ है. इधर डीएसपी ने भी बताया है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. जल्द ही जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

