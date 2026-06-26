सक्ती में दिनदहाड़े युवती पर फायरिंग, नकाबपोश युवकों ने मारी गोली
सक्ती एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है. बाइक से आए युवकों ने फायरिंग की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 26, 2026 at 7:09 PM IST
सक्ती: एक युवती पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का मामला सामने आया है. सक्ती थाना क्षेत्र के ग्राम जोंगरा में दो अज्ञात बदमाशों ने एक युवती को गोली मार दी. गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है.
घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतका की पहचान पूर्णिमा चौहान के रूप मे हुई है. गोली चलने की आवाज सुनकर युवती के परिजन तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों बदमाश वहां से भाग चुके थे.
युवती पर फायरिंग, इलाज के दौरान मौत
परिजनों ने तत्काल डायल 112 को सूचना दी. सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवती को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है.
घटनास्थल पर पहुंचे एसपी
घटना की जानकारी मिलते ही सक्ती थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस ने इस वारदात के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं किया है. पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
मृतका की 2020 में शादी हुई थी. पिछले दो साल से मायके में ही रह रही थी. वह आयुर्वेदिक दुकान में काम करती थी. दो नकाबपोश एक मोटरसाइकिल पर आए और उस पर फायरिंग की है. हर पहलू पर जांच की जा रही है. एफएसएल टीम ने जांच की है. जांच में जो बात सामने आएगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. हम सघनता से जांच कर रहे हैं- प्रफुल्ल ठाकुर, एसपी, सक्ती
दिनदहाड़े हुई इस गोलीबारी की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.
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