रांची में फिर हुई फायरिंग, कोयला और ईंट कारोबारियों को पर्चा फेंक दी गई धमकी

रांची के खलारी में उग्रवादियों ने फायरिंग की है. घटना की जिम्मेदारी टीएसपीसी उग्रवादियों ने ली है.

कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 6, 2026 at 1:31 PM IST

2 Min Read
रांचीः राजधानी में कहीं अपराधी फायरिंग कर रहे हैं तो कहीं उग्रवादी. दोनों के ही निशाने पर कारोबारी ही हैं. ताजा मामला रांची के खलारी थाना क्षेत्र का है. थाना क्षेत्र स्थित डकरा कांटा घर में टीएसपीसी उग्रवादियों ने शुक्रवार की सुबह फायरिंग कर दहशत फैला दी.

हवाई फायरिंग कर फरार

शुक्रवार की सुबह रांची के डकरा कांटा घर में टीएसपीसी उग्रवादियों द्वारा हवाई फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी गई. कांटा घर के कर्मचारियों के अनुसार बाइक सवार अपराधी अचानक शुक्रवार की सुबह पहुंचे और हवाई फायरिंग करते हुए, पर्चा फेंक फरार हो गए. फायरिंग के बाद कांटा घर में दहशत फैल गई और कामकाज बंद हो गया.

मामले की जानकारी मिलते ही खलारी पुलिस मौके पर पहुंची. सीसीटीवी जांच के दौरान बाइक सवार अपराधी फायरिंग करते दिखे हैं. फायरिंग की जिम्मेवारी टीएसपीसी संगठन के द्वारा ली गई है.

पर्चा में दी गई है धमकी

फायरिंग के बाद टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के द्वारा इसकी जिम्मेवारी ली गई है. पर्चे में सुदर्शन जी के नाम से कोयला और ईट कारोबारियों को धमकी दी गई है. उग्रवादी पर्चे में लिखा गया है कि कोई भी अगर संगठन को बिना जानकारी दिए और बिना अनुमति के काम करेगा तो वह अपने जानो माल का खुद जिम्मेवार होगा.

पुलिस काम पर, तलाश हुई तेज

वहीं दूसरी तरफ खलारी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. खलारी थाना प्रभारी जयदीप टोप्पो ने बताया कि फायरिंग की घटना की जांच शुरू कर दी गई है. फायरिंग करने वाले अपराधी की तलाश में छापेमारी की जा रही है. आरोपी जल्द पकड़ा जाएगा.

तीन दिन के भीतर दूसरी घटना

आपको बता दें कि राजधानी रांची में फायरिंग कर दहशत फैलाने की तीन दिनों के भीतर यह दूसरी घटना है. बुधवार को रांची के बीआईटी ओपी क्षेत्र में भी राहुल सिंह गैंग के द्वारा फायरिंग की गई थी. जिसमें कार शो रूम के संचालक को धमकी देते हुए रंगदारी की मांगी की गई थी.

