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रायपुर प्रेस क्लब में हवाई फायरिंग, सदस्यता विवाद में पिस्टल लहराने वाला आरोपी गिरफ्तार

रायपुर प्रेस क्लब फायरिंग केस ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित प्रेस क्लब में शनिवार की देर शाम को एक युवक ने हवाई फायरिंग कर दी. इस घटना से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया. प्रेस क्लब की सदस्यता को लेकर विवाद के बीच युवक पलाश तिवारी पर पिस्टल से हवाई फायरिंग करने और पदाधिकारियों को धमकाने का आरोप है. घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल पिस्टल, एक खाली खोखा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. राहत की बात यह रही कि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ.

सदस्यता विवाद और फायरिंग प्रेस क्लब परिसर में शनिवार शाम मीडियाकर्मियों, पत्रकारों और अन्य लोगों की नियमित आवाजाही थी. इसी दौरान पलाश तिवारी वहां पहुंचा और सदस्यता को लेकर विवाद करने लगा. बताया जा रहा है कि आरोपी प्रेस क्लब की सदस्यता हासिल करना चाहता था और सदस्यता नहीं मिलने से नाराज था. विवाद बढ़ने के दौरान आरोपी पर पिस्टल निकालकर हवाई फायरिंग करने का आरोप है. अचानक गोलियां चलने की आवाज से परिसर में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद वहां मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया.