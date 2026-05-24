पटना में 'भारत सरकार' और 'GST' लिखी कार से आए बदमाशों ने युवक को मारी गोली
पटना के फतुहा में 'भारत सरकार' लिखी कार सवार युवकों ने आपसी विवाद में अपने ही साथी को गोली मारी.
Published : May 24, 2026 at 1:27 PM IST
पटना: राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है. पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को सरेआम गोली मार दी और भाग निकले. गोलीबारी की आवाज से घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. घायल युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी पर 'भारत सरकार' और 'GST' लिखा हुआ है.
आपसी बहस के बाद फायरिंग: घटना फतुहा थाना क्षेत्र के डुमरी संपर्क पथ की है. जानकारी के मुताबिक, एक कार में सवार होकर तीन युवक पटना से डुमरी पहुंचे थे. डुमरी के पास किसी बात को लेकर तीनों युवकों में तीखी बहस शुरू हो गई. बहस इतनी बढ़ी कि दो युवकों ने मिलकर अपने ही साथी बिट्टू नामक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली बिट्टू की कमर में लगी और वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा.
घायल युवक पटना रेफर: वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. घायल युवक की पहचान पटना के कोरजी निवासी बिट्टू के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तुरंत फतुहा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया.
पुलिस और FSL की कार्रवाई: घटना की सूचना मिलते ही फतुहा पुलिस और डीएसपी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध कार को जब्त कर लिया है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सबूत जुटाने के लिए FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.
"डुमरी के पास तीन युवकों में आपसी विवाद हुआ था, जिसमें एक युवक को गोली लगी है. गाड़ी बरामद कर ली गई है, FSL की टीम जांच कर रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है, जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा." -अवधेश कुमार, SDPO फतुहा, पटना
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