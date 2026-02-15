ETV Bharat / state

महाशिवरात्रि पर राजधानी में दिनदहाड़े फायरिंग, चाय पीने आए दो युवकों को मारी गोली

पटना में गोलीबारी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है. रविवार को महाशिवरात्रि के दिन बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े गोलीबारी कर दहशत फैला दी. घटना पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के शिवाजी चौक के पास की है. जहां चाय पीने आए दो युवकों को अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाते हुए गोली मार दी. वारदात के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे. चाय पी रहे युवकों पर फायरिंग: घायल युवकों की पहचान बिट्टू कुमार और पिंटू कुमार के रूप में हुई है. दोनों आपस में मित्र बताए जा रहे हैं और महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवाजी चौक के पास एक चाय दुकान पर बैठे थे. इसी दौरान बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे और अचानक फायरिंग शुरू कर दी. गोली लगते ही दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर छानबीन करती पुलिस (ETV Bharat) दोनों अस्पताल में भर्ती: स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है. चिकित्सकों के अनुसार दोनों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. हालांकि डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी में रखे हुए है.