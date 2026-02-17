ETV Bharat / state

पटना के पॉश इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट, बोरिंग रोड चौराहे पर युवक को मारी तीन गोलियां

पटना : बिहार की राजधानी के बेहद पॉश इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब बैक टू बैक 7 राउंड फायरिंग की सूचना सामने आई. घटना बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के बोरिंग रोड चौराहा के पास स्थित पाटलिपुत्र होटल के सामने की है. गोलीबारी की आवाज सुनते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

पटना में फायरिंग : सूचना मिलते ही बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. थानाध्यक्ष ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को देर रात गोलीबारी की सूचना मिली थी, जिसके बाद तत्काल टीम को घटनास्थल पर भेजा गया. पुलिस मौके से साक्ष्य जुटाने में लगी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

पटना में फायरिंग से दहला इलाका (ETV Bharat)

PMCH में घायल का चल रहा इलाज : मिली जानकारी के अनुसार, इस गोलीबारी की घटना में एक युवक को तीन गोलियां लगी हैं. गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है. डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है. घायल युवक की पहचान और घटना के कारणों को लेकर पुलिस जांच में जुटी है.

घटनास्थल से खोखा और जिंदा कारतूस बरामद : कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर के एएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि सोमवार की देर रात करीब 10 से 15 लोग एकत्रित हुए थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर आपसी विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. विवाद के बाद ही गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया. पुलिस ने घटनास्थल से सात खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है.