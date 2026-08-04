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FIRING : पार्टी में कहासुनी के बाद दोस्त ने ही किया फायर, कार में धंसी गोली

जयपुर : राजधानी जयपुर में एक शराब पार्टी के बीच कहासुनी को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि बात फायरिंग तक आ गई. एक पक्ष ने अपने ही दोस्त पर फायरिंग कर दी. हालांकि, गोली किसी को लगी नहीं और कार के शीशे में धंस गई. इस घटना को लेकर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. यह घटना सोमवार देर रात को दौलतपुरा थाना इलाके में एक ढाबे पर हुई. जहां कुछ युवक साथ बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे. इस बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और देखते-देखते विवाद बढ़ गया. पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है. जिसकी जांच जारी हैं. पुलिस विवाद का मूल कारण पता लगाने में जुटी है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर तलाश जारी है.

दौलतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज : दौलतपुरा थानाधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने बताया, दौलतपुरा निवासी राजेंद्र मीणा ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह अपने दोस्त आर्यन मीणा और अन्य साथियों को लेकर सभ्यता फार्म के पास ढाबे पर पार्टी कर रहा था. इस बीच आपसी कहासुनी में दोनों के बीच विवाद हो गया. उसने बताया कि विवाद के चलते आर्यन मीणा और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी.