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FIRING : पार्टी में कहासुनी के बाद दोस्त ने ही किया फायर, कार में धंसी गोली

जयपुर में दौलतपुरा थाना इलाके में एक ढाबे पर हुआ विवाद. पुलिस जुटी मामले की जांच में.

घटनास्थल से सबूत जुटती एफएसएल टीम.
घटनास्थल से सबूत जुटती एफएसएल टीम. (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 10:34 AM IST

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Updated : August 4, 2026 at 11:38 AM IST

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जयपुर : राजधानी जयपुर में एक शराब पार्टी के बीच कहासुनी को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि बात फायरिंग तक आ गई. एक पक्ष ने अपने ही दोस्त पर फायरिंग कर दी. हालांकि, गोली किसी को लगी नहीं और कार के शीशे में धंस गई. इस घटना को लेकर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. यह घटना सोमवार देर रात को दौलतपुरा थाना इलाके में एक ढाबे पर हुई. जहां कुछ युवक साथ बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे. इस बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और देखते-देखते विवाद बढ़ गया. पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है. जिसकी जांच जारी हैं. पुलिस विवाद का मूल कारण पता लगाने में जुटी है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर तलाश जारी है.

दौलतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज : दौलतपुरा थानाधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने बताया, दौलतपुरा निवासी राजेंद्र मीणा ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह अपने दोस्त आर्यन मीणा और अन्य साथियों को लेकर सभ्यता फार्म के पास ढाबे पर पार्टी कर रहा था. इस बीच आपसी कहासुनी में दोनों के बीच विवाद हो गया. उसने बताया कि विवाद के चलते आर्यन मीणा और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी.

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एफएसएल टीम ने जुटाए सबूत, आरोपियों की तलाश : उसने बताया कि गोली उसे नहीं लगी और कार के शीशे में धंस गई. थानाधिकारी का कहना है कि परिवादी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है. एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य इकट्ठा करवाए गए हैं. उनका कहना है कि घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. तकनीकी आधार पर फायरिंग के आरोपियों की तलाश की जा रही है.

Last Updated : August 4, 2026 at 11:38 AM IST

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