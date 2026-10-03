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शराब के नशे में धुत शख्स ने बिहार में तीन लोगों को मारी गोली

कॉन्सेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार के नालंदा में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. हरनौत थाना क्षेत्र माधोपुर सबनहुआ गांव में शनिवार शाम शराब के नशे में धुत बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया. शराब पीने के बाद उपजे विवाद में एक बदमाश ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है.