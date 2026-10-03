शराब के नशे में धुत शख्स ने बिहार में तीन लोगों को मारी गोली
नालंदा में शराब पीने के बाद उपजे विवाद में एक बदमाश ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 3 लोगों को किया घायल, मुख्य आरोपी गिरफ्तार. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 3, 2026 at 9:09 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. हरनौत थाना क्षेत्र माधोपुर सबनहुआ गांव में शनिवार शाम शराब के नशे में धुत बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया. शराब पीने के बाद उपजे विवाद में एक बदमाश ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है.
मुख्य आरोपी गिरफ्तार
घायलों की पहचान 30 वर्षीय मुकेश बिंद, 35 वर्षीय सोहन कुमार बिंद और एक महिला सुनीला देवी के रूप में हुई है. सभी घायलों को इलाज के लिए बिहार शरीफ के मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी टिंकू यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है. जिससे पूछताक्ष कर आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है. सभी घायलों को गोली पैर में लगी है.
''पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी टिंकू यादव (पिता- जागेश्वर यादव) को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया गया है. सोहन बिंद को गोली लगी है, जबकि अन्य को गोली का छींटा लगा है. गिरफ्तार आरोपी टिंकू आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है.''- राकेश कुमार रंजन, सदर डीएसपी-2
शराबियों के झगड़े में लगी गोली
घटना के संबंध में घायल मुकेश बिंद ने बताया कि आरोपी दोपहर 2 बजे से ही गांव में शराब पी रहे था और नशे में हंगामा कर रहा था. शाम करीब 6 बजे वे हथियार लेकर आया. मुकेश ने कहा कि हम लोग अपने घर के पास रास्ते पर बैठे हुए थे. हमारा उससे कोई विवाद नहीं था. मुकेश की पत्नी मीना देवी ने भी बताया कि उनके पति मछली बेचते हैं और वे बस वहां खड़े थे, तभी शराबियों के झगड़े में उन्हें गोली लग गई.
''एक बदमाश ने आते ही अचानक गोली चला दी. पहली गोली ऊपर छोड़ी और दूसरी गोली हम लोगों की तरफ दाग दी. एक ही गोली से हम तीनों लोग घायल हो गए.''- मुकेश बिंद, घायल
एक ही गोली ने तीन लोगों को बनाया अपना निशाना
फायरिंग की यह घटना बेहद अजीबोगरीब थी, जहां एक ही गोली ने तीन लोगों को अपना निशाना बनाया. चश्मदीदों और घायलों के अनुसार, बदमाश द्वारा चलाई गई गोली सबसे पहले रास्ते पर खड़े सोहन कुमार के पैर में लगी. इसके बाद गोली वहां खड़ी सुनीला देवी नाम की महिला के पैर को छूते (रगड़ते) हुए निकली और अंत में मुकेश बिंद के पैर में जा धंसी. इस तरह एक ही झटके में तीन लोग लहूलुहान होकर गिर पड़े.
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