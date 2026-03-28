नालंदा में गैस सिलेंडर विवाद में फायरिंग, साइबर कैफे संचालक से मारपीट
नालंदा में गैस सिलेंडर विवाद में साइबर कैफे संचालक से मारपीट की गई और बीच बाजार फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया. पढ़ें
Published : March 28, 2026 at 7:33 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा के थरथरी थाना क्षेत्र बाजार में गैस सिलेंडर के विवाद में अफरा-तफ़री मच गई. गैस सिलेंडर लेने को लेकर उपजे मामूली से विवाद में साइबर कैफे संचालक के साथ मारपीट की गई. इतना ही नहीं कैफे में तोड़फोड़ कर भागते समय बदमाशों ने फायरिंग भी की. घटना शनिवार की दोपहर की है.
गैस सिलेंडर विवाद में फायरिंग: घटना की सूचना मिलते ही थरथरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई है. मारपीट में जख्मी हुए साइबर कैफे के संचालक अविनाश कुमार ने बताया कि 3 दिन पहले अतवलचक गांव में भारत गैस गोदाम के पास गैस सिलेंडर लेने के दौरान कुछ लोगों से विवाद हुआ था.
"उसी विवाद को लेकर शनिवार को तीन बाइक पर सवार होकर करीब आठ लोग पहुंचे और जान मारने की नीयत से पहले तो मारपीट कर जख्मी कर दिया. बाद में गोली भी चलाई."- अविनाश कुमार, पीड़ित, साइबर कैफे संचालक
थरथरी थानांतर्गत थरथरी बाजार में हुई गोलीबारी की घटना के संबंध में।@bihar_police pic.twitter.com/dUnHdKPYdt— Nalanda Police (@PoliceNalanda) March 28, 2026
CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस: घटना की जानकारी मिलने के बाद थरथरी थाने की पुलिस घटनास्थल पहुंची और मौके से गोली का खोखा बरामद किया है. फिलहाल जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. हिलसा डीएसपी शैलजा ने और थरथरी थानाध्यक्ष साजिद अख़्तर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर आरोपियों की पहचान की जा रही है.
मौके से खोखा बरामद: उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि दोपहर सवा एक बजे बिहार ग्रामीण बैंक के नीचे अविनाश साइबर कैफे में तीन बाइक पर हथियार से लैस अपराधी पहुंचे और गालीगलौज करते हुए तोड़फोड़ करने लगे. सूचना मिलते ही 8mmkf का एक खोखा बरामद किया और FSL की टीम से वीडियो रिकॉर्डिंग कर साक्ष्य संकलन एकत्रित किया गया.
"प्रथम दृष्टया मामला 5 से 6 दिन पहले के विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा. किसी बात को लेकर हुए विवाद में साइबर कैफे संचालक और बदमाशों के बीच भिड़ंत हुई थी. उसी को लेकर यह घटना घटी है. फ़िलहाल पुलिस और मानवीय तकनीकी रूप से जांच कर रही है. विधि व्यवस्था सामान्य बनी हुई है."- नालंदा पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति के कुछ अंश
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