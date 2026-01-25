ETV Bharat / state

बिहार में पंचायती के बहाने अंधाधुंध फायरिंग, धागा फैक्ट्री की जमीन को लेकर सुलगी आग

नालंदा: बिहार के नालंदा के बेन थाना इलाके में दबदबे को लेकर हुए विवाद में शनिवार देर रात गोलीबारी की घटना हुई. फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. बिहारशरीफ सदर अस्पताल में शुरुआती इलाज के बाद उसे गंभीर हालत में पटना रेफर कर दिया गया है. यह घटना उत्तरी भटूबिघा गांव में हुई.

पंचायत की बैठक में फायरिंग: घायल युवक की पहचान प्रिंस सिंह के रूप में हुई है, उसके परिवार के सदस्य रामकुमार सिंह के अनुसार, रात करीब 2:30 बजे कुछ ग्रामीणों ने प्रिंस को गांव की पंचायत की बैठक के बहाने घर से बाहर बुलाया. जब प्रिंस ने नीरज सिंह के पक्ष में बयान देने से इनकार कर दिया तो नीरज सिंह, अनुज सिंह, नीतीश सिंह, विक्की सिंह, रंजीत सिंह, आकाश सिंह, अमन सिंह और कुछ अन्य अज्ञात लोगों ने उस पर गोलियां चला दी.

गोली लगने से जख्मी: लगभग एक दर्जन राउंड गोलियां चलाई गईं, जिनमें से एक प्रिंस के हाथ में लगी. बताया जा रहा है कि एक धागा फैक्ट्री की ज़मीन को लेकर पुराना विवाद इस हिंसक घटना का कारण था. हमलावरों ने विरोधी पक्ष के घर पर धावा बोल दिया, अंधाधुंध फायरिंग की, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और दरवाज़े पर खड़ी एक बाइक में आग लगा दी.