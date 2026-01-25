ETV Bharat / state

बिहार में पंचायती के बहाने अंधाधुंध फायरिंग, धागा फैक्ट्री की जमीन को लेकर सुलगी आग

नालंदा में फायरिंग की घटना सामने आयी है. जमीन विवाद में रात के ढ़ाई बजे घटना को अंजाम दिया गया.

Firing In Nalanda
नालंदा में फायरिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 25, 2026 at 5:50 PM IST

Updated : January 25, 2026 at 6:10 PM IST

नालंदा: बिहार के नालंदा के बेन थाना इलाके में दबदबे को लेकर हुए विवाद में शनिवार देर रात गोलीबारी की घटना हुई. फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. बिहारशरीफ सदर अस्पताल में शुरुआती इलाज के बाद उसे गंभीर हालत में पटना रेफर कर दिया गया है. यह घटना उत्तरी भटूबिघा गांव में हुई.

पंचायत की बैठक में फायरिंग: घायल युवक की पहचान प्रिंस सिंह के रूप में हुई है, उसके परिवार के सदस्य रामकुमार सिंह के अनुसार, रात करीब 2:30 बजे कुछ ग्रामीणों ने प्रिंस को गांव की पंचायत की बैठक के बहाने घर से बाहर बुलाया. जब प्रिंस ने नीरज सिंह के पक्ष में बयान देने से इनकार कर दिया तो नीरज सिंह, अनुज सिंह, नीतीश सिंह, विक्की सिंह, रंजीत सिंह, आकाश सिंह, अमन सिंह और कुछ अन्य अज्ञात लोगों ने उस पर गोलियां चला दी.

गोली लगने से जख्मी: लगभग एक दर्जन राउंड गोलियां चलाई गईं, जिनमें से एक प्रिंस के हाथ में लगी. बताया जा रहा है कि एक धागा फैक्ट्री की ज़मीन को लेकर पुराना विवाद इस हिंसक घटना का कारण था. हमलावरों ने विरोधी पक्ष के घर पर धावा बोल दिया, अंधाधुंध फायरिंग की, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और दरवाज़े पर खड़ी एक बाइक में आग लगा दी.

राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह (ETV Bharat)

लंबे समय से चल रहा विवाद: ग्रामीणों के अनुसार, नीरज सिंह और बबलू सिंह के बीच धागा फैक्ट्री की ज़मीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. इस विवाद के कारण पहले भी हिंसा और तनाव की कई घटनाएं हो चुकी हैं.

छानबीन में जुटी पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही बेन थाना टीम, राजगीर अनुमंडल डीएसपी और आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया. पुलिस ने घटनास्थल से सात खाली कारतूस बरामद किए हैं. राजगीर डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि दबदबे को लेकर पहले भी विवाद हुए थे. हाल ही में ज़मीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था.

"मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं. मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताक्ष कर आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है." -सुनील कुमार सिंह, राजगीर डीएसपी, नालंदा

Last Updated : January 25, 2026 at 6:10 PM IST

