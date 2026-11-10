हिमाचल में ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलीबारी में एक व्यक्ति गंभीर घायल
तीन गोलियां लगने से युवक गंभीर रूप से घायल, प्राथमिक उपचार के बाद घायल पीजीआई चंडीगढ़ रेफर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 2:49 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 3:02 PM IST
नालागढ़: हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में एक बार फिर गोलीकांड की वारदात सामने आई है. मंगलवार सुबह हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई. इस बार वार्ड नंबर-7 निवासी मोहम्मद असलम को निशाना बनाया गया. हमलावर ने असलम पर तीन गोलियां चलाईं, जिनमें दो गोलियां पेट में और एक टांग में लगी है. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.
गोलीबारी के कारण का नहीं हुआ खुलासा
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक फायरिंग करने वाला युवक घायल मोहम्मद असलम का पड़ोसी बताया जा रहा है. हालांकि, गोली चलाने के पीछे क्या कारण रहे और वारदात को किस रंजिश के चलते अंजाम दिया गया, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है. फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. पुलिस जांच के बाद ही फायरिंग के कारणों और आरोपी की भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.
मरीज पीजीआई चंडीगढ़ रेफर
घायल असलम को इलाज के लिए नालागढ़ अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टर तमन्ना ने बताया कि मरीज को तीन गोलियां लगी हैं. इनमें दो गोलियां पेट में और एक टांग में लगी है. पेट में गोली लगने के कारण महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचने की आशंका है. डॉक्टरों ने मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया, ताकि अंदरूनी चोटों की जांच और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन किया जा सके.
पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी. फायरिंग की इस वारदात के बाद एक बार फिर नालागढ़ में कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं.