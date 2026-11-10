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हिमाचल में ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलीबारी में एक व्यक्ति गंभीर घायल

नालागढ़ गोलीकांड ( IANS )

नालागढ़: हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में एक बार फिर गोलीकांड की वारदात सामने आई है. मंगलवार सुबह हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई. इस बार वार्ड नंबर-7 निवासी मोहम्मद असलम को निशाना बनाया गया. हमलावर ने असलम पर तीन गोलियां चलाईं, जिनमें दो गोलियां पेट में और एक टांग में लगी है. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

गोलीबारी के कारण का नहीं हुआ खुलासा