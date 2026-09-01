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हल्द्वानी RTO दफ्तर में फायरिंग, आपसी विवाद में प्रशानिक अधिकारी ने चलाई गोली, मौके पर मची अफरा-तफरी

हल्द्वानी RTO दफ्तर में चली गोली ( ETV Bharat )