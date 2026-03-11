ETV Bharat / state

लक्सर में बैखौफ बदमाश! बाइक सवारों ने घर पर की फायरिंग, जान से मारने की धमकी

लक्सर: बाइक सवार युवकों ने पहले ग्रामीण के घर के बाहर और इसके बाद घर में घुसकर फायरिंग करते हुए जान से मारने की धमकी दी. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीणों के आने पर आरोपित धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. पुलिस ने आरोपित चार युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.

लक्सर कोतवाली क्षेत्र के नगला खिताब गांव निवासी गौरव कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह खेती के साथ सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हैं. उनके छोटे भाई सौरभ की मुंडाखेड़ा कलां गांव निवासी वंश सैनी से दोस्ती है. वंश सैनी ने उन्हें बताया कि चार युवकों द्वारा उसे एक लड़की के साथ उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जा रहा है. आरोपित उससे 5 लाख की रकम मांग रहे हैं.

गौरव के अनुसार उन्होंने आरोपित युवकों से बात कर उन्हें गलत कार्य नहीं करने को समझाया था, लेकिन आरोपितों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद उनके मोबाइल पर फोन कर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गईं. रात को वह अपने परिजनों के साथ अपने घर में मौजूद थे. तभी दो बाइक पर सवार होकर चार युवक उनके घर के बाहर पहुंचे. उन्होंने दो राउंड फायरिंग की. जान बचाने के लिए दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन आरोपित छोटे दरवाजे से उनके घर में घुस आए और फायरिंग करते हुए गाली गलौच कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी.