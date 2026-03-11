लक्सर में बैखौफ बदमाश! बाइक सवारों ने घर पर की फायरिंग, जान से मारने की धमकी
पुलिस ने आरोपित विशाल उर्फ विशू, कार्तिक, गुरमीत और अक्षय निवासी ग्राम मुंडाखेड़ा कोतवाली लक्सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 11, 2026 at 6:42 PM IST
लक्सर: बाइक सवार युवकों ने पहले ग्रामीण के घर के बाहर और इसके बाद घर में घुसकर फायरिंग करते हुए जान से मारने की धमकी दी. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीणों के आने पर आरोपित धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. पुलिस ने आरोपित चार युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.
लक्सर कोतवाली क्षेत्र के नगला खिताब गांव निवासी गौरव कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह खेती के साथ सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हैं. उनके छोटे भाई सौरभ की मुंडाखेड़ा कलां गांव निवासी वंश सैनी से दोस्ती है. वंश सैनी ने उन्हें बताया कि चार युवकों द्वारा उसे एक लड़की के साथ उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जा रहा है. आरोपित उससे 5 लाख की रकम मांग रहे हैं.
गौरव के अनुसार उन्होंने आरोपित युवकों से बात कर उन्हें गलत कार्य नहीं करने को समझाया था, लेकिन आरोपितों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद उनके मोबाइल पर फोन कर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गईं. रात को वह अपने परिजनों के साथ अपने घर में मौजूद थे. तभी दो बाइक पर सवार होकर चार युवक उनके घर के बाहर पहुंचे. उन्होंने दो राउंड फायरिंग की. जान बचाने के लिए दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन आरोपित छोटे दरवाजे से उनके घर में घुस आए और फायरिंग करते हुए गाली गलौच कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी.
फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर आ गए. जिस पर आरोपित धमकी देते हुए मौके से चले गए. तहरीर पर पुलिस ने आरोपित विशाल उर्फ विशू, कार्तिक, गुरमीत और अक्षय निवासी ग्राम मुंडाखेड़ा कोतवाली लक्सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि आरोपितों की तलाश में उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाएगी.
पढे़ं- युवक ने शादी का प्रस्ताव ठुकराया तो युवती ने उठाया खौफनाक कदम, पड़ताल में जुटी पुलिस
पढे़ं- अनियंत्रित होकर रोड पर पलटा छोटा हाथी वाहन, मजदूर की मौके पर मौत