पहले चाकू से हमला फिर मार दी गोली, हिस्ट्रीशीटर को उतारा मौत के घाट

घटनास्थल पर जांच करती पुलिस की टीम ( ETV Bharat Baran )

बारां: शहर के ओढ़पुरा बस्ती में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर कुछ युवकों ने चाकू से वार के बाद गोली मार दी. घटना में गंभीर रूप से घायल शाहरुख नाम के युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि बदमाश सद्दाम, रेहान वह एक अन्य ने शाहरुख नाम के शख्स जो कि कोतवाली थाने का हिस्ट्रीशीटर है, उस पर चाकू से हमला कर गोली मार दी. जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल के जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर हमारा एक पुलिसकर्मी मौजूद था, जिसने तुरंत ही एक बदमाश को मौके पर दबोच लिया. वहीं, अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए. बारां एएसपी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Baran)