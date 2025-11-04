ETV Bharat / state

पहले चाकू से हमला फिर मार दी गोली, हिस्ट्रीशीटर को उतारा मौत के घाट

आपसी रंजिश के चलते बारां शहर के मेला ग्राउंड में फायरिंग. घटना में शाहरुख नाम के युवक की मौत. जानिए पूरा मामला...

Crime in Baran
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस की टीम (ETV Bharat Baran)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 4, 2025 at 9:48 PM IST

2 Min Read
बारां: शहर के ओढ़पुरा बस्ती में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर कुछ युवकों ने चाकू से वार के बाद गोली मार दी. घटना में गंभीर रूप से घायल शाहरुख नाम के युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि बदमाश सद्दाम, रेहान वह एक अन्य ने शाहरुख नाम के शख्स जो कि कोतवाली थाने का हिस्ट्रीशीटर है, उस पर चाकू से हमला कर गोली मार दी. जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल के जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर हमारा एक पुलिसकर्मी मौजूद था, जिसने तुरंत ही एक बदमाश को मौके पर दबोच लिया. वहीं, अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए.

बारां एएसपी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Baran)

परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि एफएसएल टीम को कॉल किया गया है, जल्दी एफएसएल टीम मौके पर आकर आवश्यक से साक्ष्य जुटाएगी. एक अन्य बदमाश की तलाश की जा रही है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. यह मामला शारीक मर्डर केस से जुड़ा बताया जा रहा है.

पढ़ें : जयपुर रेंज में 2,130 ठिकानों पर दबिश, पुलिस ने 551 बदमाशों को दबोचा

फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है. उन्होंने बताया कि हमारा एक जवान सिग्मा के अंतर्गत गश्त पर था. जैसे ही उसे फायरिंग की आवाज सुनाई दी, उसने तुरंत ही मौके पर पहुंच कर एक बदमाश को दबोच लिया. जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

MURDER IN BARAN
HISTORY SHEETER DIED IN BARAN
FIRING IN MUTUAL ENMITY
शाहरुख पर चाकू से हमला
CRIME IN BARAN

