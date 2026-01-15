बिहार में खूनी मकर संक्रांति, पतंगबाजी विवाद में चली गोलियां
वैशाली में पतंगबाजी को लेकर हुए विवाद ने एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी. घटना में एक व्यक्ति जख्मी हुआ है. पढ़ें
वैशाली: मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाने को लेकर दो किरायेदारों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलीबारी कर दी, जिसमें दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को गोली लग गई. जख्मी को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए उसे पटना रेफर कर दिया गया है.
पतंग उड़ाने को लेकर फायरिंग: घटना नगर के हथसारगंज ओपी क्षेत्र स्थित बाबू टोला की है. गोलीबारी में घायल व्यक्ति का नाम दिलीप राम है जो हाजीपुर नगर परिषद में सफाई कर्मी है. महुआ थाना क्षेत्र के गोविंदपुर सिंघाड़ा निवासी दिलीप राम पिछले एक साल से हाजीपुर बाबू टोला में घर किराए पर लेकर परिवार के साथ रहता है. उसके सामने ही गोलीबारी करने वाला आरोपी भी किराये के घर पर रहता है.
एक शख्स को लगी गोली: घटना के बारे में बताया जाता है कि दिलीप राम के बच्चों के साथ आरोपी के घर के बच्चों के साथ पतंग उड़ाने को लेकर विवाद हो गया और इसी विवाद में देर रात को आरोपियों ने दिलीप राम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली दिलीप के जांघ में लग गई.
तीन गिरफ्तार: घटना की सूचना मिलने के बाद सदर अस्पताल पहुंचे एसडीपीओ सदर सुबोध कुमार ने बताया कि मौके से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही गोलीबारी में इस्तेमाल किये गए पिस्टल को भी जब्त कर लिया गया है. वहीं उन्होंने बताया कि घटनास्थल से दो खाली खोखा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है.
"पतंगबाजी को लेकर दोनों परिवार के बीच विवाद हुआ था, जिसमें ही इस घटना को अंजाम दिया गया है. फ़िलहाल घायल दिलीप खतरे से बाहर है और गिरफ्तार किए गए लोगो से पूछताछ की जा रही है."- सुबोध कुमार,एसडीपीओ सदर
