बिहार में खूनी मकर संक्रांति, पतंगबाजी विवाद में चली गोलियां

वैशाली: मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाने को लेकर दो किरायेदारों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलीबारी कर दी, जिसमें दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को गोली लग गई. जख्मी को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए उसे पटना रेफर कर दिया गया है.

पतंग उड़ाने को लेकर फायरिंग: घटना नगर के हथसारगंज ओपी क्षेत्र स्थित बाबू टोला की है. गोलीबारी में घायल व्यक्ति का नाम दिलीप राम है जो हाजीपुर नगर परिषद में सफाई कर्मी है. महुआ थाना क्षेत्र के गोविंदपुर सिंघाड़ा निवासी दिलीप राम पिछले एक साल से हाजीपुर बाबू टोला में घर किराए पर लेकर परिवार के साथ रहता है. उसके सामने ही गोलीबारी करने वाला आरोपी भी किराये के घर पर रहता है.

वैशाली में फायरिंग से दहशत (ETV Bharat)

एक शख्स को लगी गोली: घटना के बारे में बताया जाता है कि दिलीप राम के बच्चों के साथ आरोपी के घर के बच्चों के साथ पतंग उड़ाने को लेकर विवाद हो गया और इसी विवाद में देर रात को आरोपियों ने दिलीप राम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली दिलीप के जांघ में लग गई.