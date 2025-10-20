ETV Bharat / state

लखनऊ में दीपावली की शाम फायरिंग; युवक के पेट में लगी गोली, 5 अन्य भी घायल, रास्ते के विवाद में भिड़े 2 पक्ष

पीजीआई इलाके में शाम 5 बजे हुई घटना, मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस.

लखनऊ में दीपावली के दिन फायरिंग.
लखनऊ में दीपावली के दिन फायरिंग. (Photo Credit; Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 8:32 PM IST

2 Min Read
लखनऊ : पीजीआई इलाके में दीपावली के दिन रास्ते के विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग हो गई. पेट में गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना में 5 अन्य लोग भी जख्मी हुए हैं. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

इंस्पेक्टर पीजीआई धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सोमवार की शाम करीब 5 बजे पीजीआई थाना क्षेत्र में 2 पड़ोसी गुटों के बीच रास्ते को लेकर विवाद शुरू हो गया. विवाद बढ़ने पर एक गुट के लोगों ने फायरिंग कर दी. ईंट-पत्थर भी चलाए.

एक पक्ष के सोनू के पेट में गोली लग गई. वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तत्काल इलाज के लिए अपेक्स ट्रॉमा सेंटर-2 में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर है.

सोनू के भाई सचिन यादव ने बताया कि पड़ोसी कपिल यादव और उसके परिवार से रास्ते को लेकर उनका पुराना विवाद है. इसी को लेकर कपिल यादव, संजय यादव, विजय यादव, प्रीति यादव और पूजा यादव ने उनके परिवार पर हमला कर दिया. सचिन का आरोप है कि मारपीट के दौरान तंमचे से फायरिंग कर दी गई.

सचिन ने बताया कि घटना के समय वह घर पर नहीं थे. मां के फोन करने पर वह घर पहुंचे. इसके बाद उनके खून से लथपथ उनके भाई को अस्पताल ले जाया गया. इंस्पेक्टर पीजीआई धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दो गुटों में रास्ते के विवाद को लेकर विवाद है. इसी को लेकर फायरिंग हुई, और ईंट-पत्थर भी चले.

गोली लगने से घायल सोनू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, दूसरे पक्ष के भी कई लोग घायल हुए हैं. उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

