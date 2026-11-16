लखनऊ की सड़कों पर गोलियों की तड़तड़ाहट, चाय की दुकान पर मामूली विवाद में आठ राउंड फायरिंग
अचानक गोलियों की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया. घटना के बाद चारों आरोपी स्कॉर्पियो गाड़ी से मौके से फरार हो गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 10:09 PM IST
लखनऊ : मामूली विवाद के बाद खुलेआम फायरिंग का मामला सामने आया है. गोमतीनगर विस्तार के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में सोमवार शाम चाय की दुकान पर हुए विवाद के बाद स्कॉर्पियो सवार चार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपियों ने करीब आठ राउंड गोलियां चलाईं. अचानक गोलियों की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया. घटना के बाद चारों आरोपी स्कॉर्पियो गाड़ी से मौके से फरार हो गए.
सोमवार शाम उपेंद्र सिंह अपने मित्र प्रशांत सिंह के साथ मानसिंह यादव की चाय की दुकान पर पहुंचे थे. इसी दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी से चार युवक वहां आ गए. युवकों का दुकान संचालक मानसिंह यादव से चाय को लेकर किसी बात पर विवाद हो गया. देखते ही देखते कहासुनी गाली गलौज में बदल गई. मौके पर मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया तो स्कॉर्पियो सवार युवक उग्र हो गए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी.
प्रत्यक्षदर्शी उपेंद्र सिंह के मुताबिक, आरोपियों के पास पिस्टल थी. फायरिंग के दौरान एक पिस्टल उनके हाथ से नीचे गिर गई. हालांकि, इसके बाद आरोपियों ने दूसरी पिस्टल निकाल ली और लगातार गोलियां चलाने लगे. आरोपियों ने करीब आठ राउंड फायरिंग की. इसके बाद सभी स्कॉर्पियो में बैठकर मौके से फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया.
स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. सड़क पर गोलियां चलने के निशान भी मिले हैं. पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जिससे स्कॉर्पियो गाड़ी और उसमें सवार युवकों की पहचान की जा सके.
गोमतीनगर विस्तार इंस्पेक्टर रत्नेश सिंह ने बताया कि घटना सोमवार शाम की है. स्कॉर्पियो गाड़ी से पहुंचे चार लोगों द्वारा हवाई फायरिंग किए जाने की जानकारी मिली है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख रही है.
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