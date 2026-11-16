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लखनऊ की सड़कों पर गोलियों की तड़तड़ाहट, चाय की दुकान पर मामूली विवाद में आठ राउंड फायरिंग

पुलिस कर रही जांच पड़ताल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : मामूली विवाद के बाद खुलेआम फायरिंग का मामला सामने आया है. गोमतीनगर विस्तार के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में सोमवार शाम चाय की दुकान पर हुए विवाद के बाद स्कॉर्पियो सवार चार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपियों ने करीब आठ राउंड गोलियां चलाईं. अचानक गोलियों की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया. घटना के बाद चारों आरोपी स्कॉर्पियो गाड़ी से मौके से फरार हो गए.

सोमवार शाम उपेंद्र सिंह अपने मित्र प्रशांत सिंह के साथ मानसिंह यादव की चाय की दुकान पर पहुंचे थे. इसी दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी से चार युवक वहां आ गए. युवकों का दुकान संचालक मानसिंह यादव से चाय को लेकर किसी बात पर विवाद हो गया. देखते ही देखते कहासुनी गाली गलौज में बदल गई. मौके पर मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया तो स्कॉर्पियो सवार युवक उग्र हो गए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी.