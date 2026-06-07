अंधाधुंध फायरिंग से दहला बेतिया, कोर्ट में सुनवाई के बाद गरजी बंदूक
करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग की गई, जिससे इलाके में डर का माहौल हो गया.घटनास्थल से 5 खोखे बरामद किए गए हैं. पढ़ें खबर
Published : June 7, 2026 at 2:20 PM IST
बेतिया: बिहार के बेतिया के साठी थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात 3 बजे फायरिंग की खबर सामने आई है. घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. रात के सन्नाटे में गोलियों की आवाज सुनकर ग्रामीण सहम गए और कुछ ही देर में घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई.
घटनास्थल से पांच खोखे बरामद: बताया जा रहा है कि करीब 6 राउंड फायरिंग की गई, जिससे इलाके में भय और तनाव का माहौल कायम हो गया. घटना की सूचना मिलते ही साठी थाना पुलिस, एसडीपीओ तथा एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से पांच खोखे बरामद किए हैं.
अचानक ही फायरिंग शुरू: स्थानीय लोगों के अनुसार रात करीब दो बजे दो बाइकों पर सवार तीन युवक पांडे टोला पहुंचे. इसके बाद उन्होंने अचानक ही फायरिंग शुरू कर दी और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए.
इलाके की घेराबंदी: घटना के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की. साथ ही साथ पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके.
घरेलू विवाद की स्थिति: जानकारी के मुताबिक साठी थाना क्षेत्र के एक स्थानीय शख्स की शादी 19 फरवरी 2026 को नरकटियागंज के हरदिया चौक निवासी एक युवती के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही दोनों परिवारों के बीच घरेलू विवाद की स्थिति बनी हुई थी.
पारिवारिक विवाद में फायरिंग: बताया जा रहा है कि विवाद का मामला इतना बढ़ गया कि लड़की पक्ष की ओर से थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी. स्थानीय लोगों और पीड़ित शख्स का कहना है कि देर रात हुई फायरिंग की घटना का संबंध इसी पारिवारिक विवाद से हो सकता है.
सभी बिंदुओं पर जांच जारी: वहीं नरकटियागंज एसडीपीओ जय प्रकाश सिंह ने बताया कि फायरिंग की घटना सही है और मौके से 5 खोखे बरामद किए गए हैं. उन्होंने कहा कि आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और इसके बाद ही निष्कर्ष निकाला जाएगा.
" रात के तीन बजे जानकारी मिली. फायरिंग की घटना सही है. मौके से 5 खोखे बरामद किए गए हैं. लड़की पक्ष के द्वारा दहेज उत्पीड़न का केस किया गया है, जिसको लेकर शनिवार को कोर्ट में दोनों पक्ष को बुलाया गया था. सभी बिंदुओं पर जांच जारी है. लिखित आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे." - जय प्रकाश सिंह, एसडीपीओ, नरकटियागंज
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