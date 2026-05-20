गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया इलाका, 12 राउंड फायरिंग.. घर में दुबके लोग
कटिहार में दिनदहाड़े गोलीबारी हुई है. 10-12 राउंड की फायरिंग के कारण स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : May 20, 2026 at 2:15 PM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार में गोलीबारी है. जिले के सहायक थाना क्षेत्र स्थित महिपाल में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा. सुबह से शुरू हुई ताबड़तोड़ फायरिंग ने स्थानीय लोगों को खौफजदा कर दिया.
10-12 राउंड फायरिंग: स्थानीय लोगों के मुताबिक इस दौरान करीब एक दर्जन राउंड फायरिंग हुई है. गोली चलने की आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जिस वक्त गोलीबारी हो रही थी, उस समय लोग डर से घरों में दुबकने को मजबूर हो गए.
गोलीबारी से स्थानीय लोग सहमे: फायरिंग इतनी भयावह थी कि कई घरों की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए, कारों के ग्लास टूट गए और कई मकानों की दीवारों पर गोली जैसे निशान दिखाई देने लगे. स्थानीय लोगों का दावा है कि महिपाल नगर बीएमपी-7 के फायरिंग रेंज के बेहद करीब है और आशंका है कि प्रैक्टिस के दौरान चली गोलियां छिटककर रिहायशी इलाके तक पहुंच गईं.
"सुबह से लगातार गोलियों की आवाज गूंज रही थी. लोग दहशत में अपने बच्चों को घरों के अंदर छिपाने लगे. दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा है. हमलोगों ने इसकी सूचना तुरंत सहायक थाना पुलिस और जनप्रतिनिधियों को दिए, जिसके बाद फायरिंग बंद कराई गई."- शशिकांत प्रसाद, स्थानीय निवासी
क्या बोले एसपी?: प्रशासन की ओर से गोलीबारी की वजह को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है. पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी से संपर्क कर जब घटना की जानकारी दी गई तो उन्होंने बताया कि फिलहाल तो फायरिंग रुक गई है लेकिन जांच होगी कि आखिर ऐसी लापरवाही कैसे हुई?
"फायरिंग फिलहाल रुकवा दी गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर यह गोलियां कहां से आईं और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई?"- शिखर चौधरी, पुलिस अधीक्षक, कटिहार
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