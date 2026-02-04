करनाल में फायरिंग से दहशत, घर और दुकान को बनाया निशाना, 4-5 राउंड फायर कर फरार हुए बदमाश
करनाल में घर और ब्यूटीपार्लर पर ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत का माहौल बना हुआ है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : February 4, 2026 at 12:55 PM IST|
Updated : February 4, 2026 at 1:57 PM IST
करनाल: हरियाणा के करनाल में फायरिंग का मामला सामने आया है. फूसगढ़ गांव में बीती देर रात एक ब्यूटी पार्लर और ऊपर बने मकान पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी. अचानक हुई फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया. बदमाश 4-5 राउंड फायर कर मौके से फरार हो गए. गनीमत रही कि इस घटना से किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. हालांकि डर का माहौल जरुर बन गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
फायरिंग से दहशत: मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात बदमाश सीधे पार्लर के बाहर पहुंचे और बिना कुछ कहे फायरिंग शुरू कर दी. पहले गोलियां ब्यूटी पार्लर पर बरसाई फिर ऊपर बने घर पर भी निशाना साधा. इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत फैल गई. फायरिंग बलकार लाठर के घर पर हुई. बलकार करीब तीन साल पहले डंकी रूट से अमेरिका गया था. इसके लिए उसने 40-50 लाख रुपये खर्च किए थे. बलकार अमेरिका में वाहन चालक था. उसका बड़ा भाई गांव में ही रहता है. ग्रामीण रजत लाठर ने बताया कि फायरिंग की घटना के समय उसकी मां राजपती और पत्नी सीमा मौजूद थी. नीचे दुकान को ब्यूटी पार्लर के लिए किराए पर दिया हुआ है.
स्थानीय लोगों में गुस्सा: परिवार और स्थानीय लोगों के मुताबिक, "किसी तरह की पुरानी रंजिश या फिरौती से जुड़ी कोई बात सामने नहीं आई है. घर पर मौजूद महिलाएं काफी ज्यादा डर गई है. घटना के बाद से इलाके में डर है और गुस्सा है". लोगों का कहना है कि "इलाके में यह फायरिंग पहली बार हुई है. इससे पहले कभी इतनी डरावनी घटना नहीं हुई है".
पुलिस कर रही जांच: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास से खाली खोखे बरामद किए. जांच अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि "आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा".
