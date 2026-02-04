ETV Bharat / state

करनाल में फायरिंग से दहशत, घर और दुकान को बनाया निशाना, 4-5 राउंड फायर कर फरार हुए बदमाश

करनाल: हरियाणा के करनाल में फायरिंग का मामला सामने आया है. फूसगढ़ गांव में बीती देर रात एक ब्यूटी पार्लर और ऊपर बने मकान पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी. अचानक हुई फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया. बदमाश 4-5 राउंड फायर कर मौके से फरार हो गए. गनीमत रही कि इस घटना से किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. हालांकि डर का माहौल जरुर बन गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

फायरिंग से दहशत: मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात बदमाश सीधे पार्लर के बाहर पहुंचे और बिना कुछ कहे फायरिंग शुरू कर दी. पहले गोलियां ब्यूटी पार्लर पर बरसाई फिर ऊपर बने घर पर भी निशाना साधा. इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत फैल गई. फायरिंग बलकार लाठर के घर पर हुई. बलकार करीब तीन साल पहले डंकी रूट से अमेरिका गया था. इसके लिए उसने 40-50 लाख रुपये खर्च किए थे. बलकार अमेरिका में वाहन चालक था. उसका बड़ा भाई गांव में ही रहता है. ग्रामीण रजत लाठर ने बताया कि फायरिंग की घटना के समय उसकी मां राजपती और पत्नी सीमा मौजूद थी. नीचे दुकान को ब्यूटी पार्लर के लिए किराए पर दिया हुआ है.