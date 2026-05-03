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गुरुग्राम में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के इवेंट ऑर्गेनाइजर के घर पर फायरिंग, सुरक्षाकर्मी गोली लगने से घायल

गुरुग्राम: सेक्टर-45 स्थित कनैई गांव में शनिवार देर रात फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. मशहूर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के इवेंट ऑर्गनाइजर सौरभ को निशाना बनाकर बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. घटना के दौरान सौरभ अपने घर के बाहर मौजूद थे. हमलावरों ने करीब तीन से अधिक राउंड फायरिंग की, जिसमें सौरभ बाल-बाल बच गया.

सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के इवेंट ऑर्गेनाइजर के घर पर फायरिंग: हालांकि, इस दौरान उसका एक सुरक्षा कर्मी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए. घटना से इलाके में दहशत का माहौल है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.