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गुरुग्राम में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के इवेंट ऑर्गेनाइजर के घर पर फायरिंग, सुरक्षाकर्मी गोली लगने से घायल

गुरुग्राम में मशहूर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के इवेंट ऑर्गनाइजर सौरभ के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है. सुरक्षाकर्मी घायल.

Firing in Gurugram
Firing in Gurugram (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 3, 2026 at 11:17 AM IST

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गुरुग्राम: सेक्टर-45 स्थित कनैई गांव में शनिवार देर रात फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. मशहूर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के इवेंट ऑर्गनाइजर सौरभ को निशाना बनाकर बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. घटना के दौरान सौरभ अपने घर के बाहर मौजूद थे. हमलावरों ने करीब तीन से अधिक राउंड फायरिंग की, जिसमें सौरभ बाल-बाल बच गया.

सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के इवेंट ऑर्गेनाइजर के घर पर फायरिंग: हालांकि, इस दौरान उसका एक सुरक्षा कर्मी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए. घटना से इलाके में दहशत का माहौल है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

गुरुग्राम में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के इवेंट ऑर्गेनाइजर के घर पर फायरिंग (ETV Bharat)

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी: गुरुग्राम पुलिस के PRO संदीप के अनुसार "पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल फायरिंग के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

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