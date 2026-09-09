गुरुग्राम में पीजी संचालक पर फायरिंग, आरोपी ने सिर में मारी गोली
गुरुग्राम सेक्टर-14 में पीजी संचालक को गोली मारने का मामला सामने आया. पैसों की लेनदेन के चलते आरोपी ने सिर में गोली मारी.
Published : September 9, 2026 at 7:11 AM IST
गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम में पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में PG संचालक को गोली मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. वारदात को अंजाम सेक्टर-14 स्थित PG संचालक के घर पर दिया गया. जहां आरोपी अमरजीत पैसों के पुराने लेन-देन को लेकर हेमंत के घर पहुंचा. तभी घर पर मौजूद हेमंत कौशिक के सिर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गया. जिसके बाद हेमंत को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया.
पीजी संचालक पर फायरिंग: वहीं गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. सेक्टर 14 थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि अमरजीत और घायल हेमंत के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था. आरोपी इसी विवाद को लेकर हेमंत के घर पहुंचा था. घर पर दोनों के बीच पैसों को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई.
रुपयों की लेन-देन को लेकर था विवाद: विवाद के दौरान अमरजीत ने हथियार निकालकर हेमंत के सिर में गोली मार दी. गोली लगते ही हेमंत गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद उसे इलाज के लिए फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उपचार जारी है.
पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी: एसएचओ अमित कुमार के मुताबिक "वारदात के समय घर में हेमंत के अलावा उसकी पत्नी और उसका दोस्त ललित मौजूद थे. घटना के तुरंत बाद ललित ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. उसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं." बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पैसों के विवाद के अलावा वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है.
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