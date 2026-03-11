ETV Bharat / state

रोजा रखने के लिए खाने उठा सेहरी, तभी चली गोली और बिछ गई लाश, भाई है दारोगा

गया : बिहार के गया में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. डुमरिया प्रखंड के सलैया गांव में 40 वर्षीय अतिउल्लाह अंसारी की गोली लगने से मौत हो गई है. गोली कैसे लगी? किसने मारी? या खुद मारी इसका खुलासा नहीं हो सका है.

बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त हुई है जब अतिउल्लाह सुबह 4 बजे रोजा रखने के लिए सेहरी खाने के लिए उठा था. गोली उसकी ठुड्डी के नीचे लगी है. इस घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. घर के लोग भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं हैं. इधर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

गोली की आवाज सुन पहुंचे लोग : सलैया गांव में अहले सुबह गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े. जब लोग मौके पर पहुंचे तो अतिउल्लाह अंसारी खून से लथपथ था. आस पड़ोस और घर वाले उसे उठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

घटनास्थल से हथियार बरामद : मृतक के एक रिश्ते जावेद अंसारी ने बताया कि अतिउल्लाह पिछले कुछ महीनों से मानसिक तनाव में था. दो दिन पहले भी उसने आत्महत्या का प्रयास किया था. वहीं सूचना मिलते ही डुमरिया थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से एक कट्टा बरामद किया है.

FSL की टीम ने की जांच : मौके पर वरीय अधिकारियों के आदेश पर एफएसएल की टीम भी पहुंची. घटनास्थल पर गहराई से जांच की. टीम ने कुछ सबूत भी इकट्ठे किए हैं. एफएसएल की जांच रिपोर्ट से भी पुलिस को सही दिशा में जांच करने में आसानी होगी और पूरा मामला क्लियर होगा.

पुलिस कर रही है जांच : इमामगंज पुलिस अनुमंडल के डीएसपी कमलेश कुमार ने कहा कि सूचना मिलने के बाद डुमरिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम के लिए शव को गयाजी में स्थित अनुग्रह नारायण कॉलेज मगध मेडिकल भेज दिया गया है.