ETV Bharat / state

रोजा रखने के लिए खाने उठा सेहरी, तभी चली गोली और बिछ गई लाश, भाई है दारोगा

गया में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई है. पुलिस गुत्थी सुलझाने में लगी है कि यह हत्या है या आत्महत्या?

FIRING IN GAYA
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 11, 2026 at 2:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गया : बिहार के गया में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. डुमरिया प्रखंड के सलैया गांव में 40 वर्षीय अतिउल्लाह अंसारी की गोली लगने से मौत हो गई है. गोली कैसे लगी? किसने मारी? या खुद मारी इसका खुलासा नहीं हो सका है.

बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त हुई है जब अतिउल्लाह सुबह 4 बजे रोजा रखने के लिए सेहरी खाने के लिए उठा था. गोली उसकी ठुड्डी के नीचे लगी है. इस घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. घर के लोग भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं हैं. इधर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

गोली की आवाज सुन पहुंचे लोग : सलैया गांव में अहले सुबह गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े. जब लोग मौके पर पहुंचे तो अतिउल्लाह अंसारी खून से लथपथ था. आस पड़ोस और घर वाले उसे उठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

घटनास्थल से हथियार बरामद : मृतक के एक रिश्ते जावेद अंसारी ने बताया कि अतिउल्लाह पिछले कुछ महीनों से मानसिक तनाव में था. दो दिन पहले भी उसने आत्महत्या का प्रयास किया था. वहीं सूचना मिलते ही डुमरिया थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से एक कट्टा बरामद किया है.

FSL की टीम ने की जांच : मौके पर वरीय अधिकारियों के आदेश पर एफएसएल की टीम भी पहुंची. घटनास्थल पर गहराई से जांच की. टीम ने कुछ सबूत भी इकट्ठे किए हैं. एफएसएल की जांच रिपोर्ट से भी पुलिस को सही दिशा में जांच करने में आसानी होगी और पूरा मामला क्लियर होगा.

पुलिस कर रही है जांच : इमामगंज पुलिस अनुमंडल के डीएसपी कमलेश कुमार ने कहा कि सूचना मिलने के बाद डुमरिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम के लिए शव को गयाजी में स्थित अनुग्रह नारायण कॉलेज मगध मेडिकल भेज दिया गया है.

''पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह आत्महत्या है या हत्या? पुलिस अन्य स्रोतों से भी जांच में जुटी है. जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा. परिवार के लोगों से भी पूछताछ की जाएगी.''- कमलेश कुमार, डीएसपी, इमामगंज पुलिस अनुमंडल

भाई बिहार पुलिस में है दारोगा : मृतक अतिउल्लाह अंसारी का एक भाई जमील अख्तर बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है. वह बिहार के अररिया जिले में पदस्थापित है. अतिउल्लाह अंसारी एक अच्छा टेलर था और डुमरिया बाजार में ही उसकी टेलरिंग की दुकान थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मानसिक तनाव में था. 2 साल पहले सड़क दुर्घटना में उसका पैर टूट गया था, उसी के बाद वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था. धीरे-धीरे उसने अपनी दुकान पर जाना भी बंद कर दिया. दुकान कई महीनों से बंद पड़ी थी.

ये भी पढ़ें :-

बिहार में ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक को घेरकर मारी चार गोली

बिहार में अपराधियों ने कारोबारी को मारी तीन गोली, जा रहे थे झारखंड

गया में गैंगवार: फोटो खान के साले की गाड़ी रोककर चलाई दर्जनों राउंड गोलियां

TAGGED:

DEAD BODY FOUND IN GAYA
गया में फायरिंग
गया में युवक की मौत
BIHAR NEWS
FIRING IN GAYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.