खूंटी में क्रशर प्लांट के सामने बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस

खूंटी में फायरिंग की घटना हुई है. बाइक सवार अपराधियों ने क्रशर प्लांट के सामने फायरिंग की है.

Firing In Khunti
खूंटी का तोरपा थाना. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 10, 2025 at 2:41 PM IST

खूंटीः जिले के तोरपा थाना क्षेत्र अंतर्गत डोड़मा स्थित बाबा आम्रेश्वर धाम प्राइवेट लिमिटेड क्रशर प्लांट के सामने अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की है. जिस स्थल पर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है उस स्थल पर तोरपा पुलिस की पहरेदारी थी और पुलिस की मौजूदगी में अपराधियों ने तीन राउंड फायरिंग की. गोली चलाने के बाद अपराधी आराम से फरार हो गए.

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार एक बाइक पर सवार दो अपराधी क्रशर प्लांट के सामने पहुंचे और तीन राउंड फायरिंग करते हुए भाग निकले. घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत है. यह क्रशर प्लांट डोड़मा बिरमकेल रोड पर डोड़मा चौक से एक किमी दूर है.

क्रशर प्लांट संचालक से मांगी थी रंगदारी

बताया जा रहा है कि किसी राहुल सिंह गैंग नामक अपराधी संगठन की ओर से कंपनी संचालक को फोन और व्हाट्सऐप के माध्यम से धमकी दी गई थी कि प्लांट शुरु करने से पहले मैनेज कर लें. इस धमकी के बाद कंपनी के प्रतिनिधि अशोक धानुआ ने इसकी शिकायत तोरपा थाना पुलिस समेत एसपी से की थी.

शिकायत मिलने पर पुलिस बल को प्लांट परिसर में तैनात किया गया था. इसके बावजूद अपराधी रात में प्लांट के पास तक पहुंचे और फायरिंग करते हुए फरार हो गए. यह क्रशर खूंटी के प्रवीण जैन उर्फ चुन्नू और रांची के अशोक धानुका का है. इस क्रशर में दोनों का पार्टनरशिप है.

थाना प्रभारी ने की पुष्टि

घटना के संबंध से तोरपा थाना प्रभारी मुकेश कुमार हेंब्रम ने बताया कि घटना की सूचना देर रात मौजूद सिपाहियों ने दी कि कुछ लोग फायरिंग कर फरार हो गए. चूंकि देर रात भारत ने मैच जीता तो लोगों को लगा कि किसी ने पटाखा जलाया होगा. जबतक मौजूद जवान समझ पाते तब तक अपराधी तेजी से भाग निकले.

उन्होंने बताया कि गोलीकांड मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस अपराधियों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है. इस घटना को आपराधिक संगठन या किसी नक्सली संगठन ने अंजाम दिया है यह बात अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन क्रशर संचालक के अनुसार कोई राहुल गैंग है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

