रोहतक में अस्पताल के सामने युवक का मर्डर, स्कूटी सवार बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

हरियाणा के रोहतक में दिल्ली बाईपास स्थित एक अस्पताल के बाहर फायरिंग कर युवक की हत्या कर दी गई है.

Firing in front of a hospital located on Delhi Bypass in Rohtak
रोहतक में अस्पताल के सामने युवक का मर्डर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 16, 2026 at 10:19 PM IST

Updated : February 16, 2026 at 10:28 PM IST

रोहतक : हरियाणा के रोहतक में निजी अस्पताल के बाहर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए एक युवक की हत्या कर दी है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

अस्पताल के बाहर युवक का मर्डर : रोहतक शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहे दिल्ली बाईपास पर एक निजी अस्पताल के बाहर दो बदमाश स्कूटी पर सवार होकर आए और उन्होंने एक युवक पर 15 से 20 राउंड फायरिंग कर दी जिसके चलते युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. युवक निजामपुर का रहने वाला दिनेश उर्फ गोगा बताया जा रहा है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है. अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि हत्या के क्या कारण रहे. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भिजवा दिया गया है.

रोहतक में अस्पताल के सामने युवक का मर्डर (Etv Bharat)

मामले की जांच में जुटी पुलिस : मौके पर पहुंचे डीएसपी रवि खुंडिया ने बताया कि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि हत्या की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश कौन थे और इस हत्या के पीछे कारण क्या रहे हैं. पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाएगा. मृतक युवक के बारे में भी जांच की जा रही है कि कहीं इसके खिलाफ भी कोई आपराधिक मामला दर्ज है या फिर कोई अन्य रंजिश के तहत युवक की हत्या की गई है.

संपादक की पसंद

