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धनतेरस की रात 15 राउंड फायरिंग, 8 गोली लगने से शख्स की मौत, फरीदाबाद में पार्किंग को लेकर विवाद

Paramjit Dhankhar Murder ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: धनतेरस की रात सेक्टर-21C में पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर परमजीत धनखड़ की हत्या कर दी. आरोपी ने करीब 15 से 16 राउंड गोलियां चलाईं, जिनमें से 8 से 9 गोलियां परमजीत को लगीं. वारदात के बाद आरोपी अपने परिवार सहित मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.पा

फरीदाबाद में शख्स की हत्या: मृतक परमजीत धनखड़ मकान नंबर 641 की पहली मंजिल पर अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ रहते थे. वो एक बड़ी नेशनल कंपनी में कार्यरत थे और नौकरी के सिलसिले में सिंगापुर में रहते थे. महज दो दिन पहले ही वो अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए सिंगापुर से फरीदाबाद लौटे थे. 24 नवंबर को उनके भांजे की शादी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. परमजीत मूल रूप से हिसार के रहने वाले थे.