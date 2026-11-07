धनतेरस की रात 15 राउंड फायरिंग, 8 गोली लगने से शख्स की मौत, फरीदाबाद में पार्किंग को लेकर विवाद
Paramjit Dhankhar Murder: फरीदाबाद में पार्किंग विवाद को लेकर पड़ोसी ने परमजीत धनखड़ पर करीब 15 राउंड फायरिंग की. जिससे उनकी मौत हो गई.
Published : November 7, 2026 at 9:57 AM IST
फरीदाबाद: धनतेरस की रात सेक्टर-21C में पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर परमजीत धनखड़ की हत्या कर दी. आरोपी ने करीब 15 से 16 राउंड गोलियां चलाईं, जिनमें से 8 से 9 गोलियां परमजीत को लगीं. वारदात के बाद आरोपी अपने परिवार सहित मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.पा
फरीदाबाद में शख्स की हत्या: मृतक परमजीत धनखड़ मकान नंबर 641 की पहली मंजिल पर अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ रहते थे. वो एक बड़ी नेशनल कंपनी में कार्यरत थे और नौकरी के सिलसिले में सिंगापुर में रहते थे. महज दो दिन पहले ही वो अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए सिंगापुर से फरीदाबाद लौटे थे. 24 नवंबर को उनके भांजे की शादी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. परमजीत मूल रूप से हिसार के रहने वाले थे.
पार्किंग को लेकर विवाद: रात करीब 8 बजे परमजीत जिम से घर लौटे थे. इस दौरान पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर तीसरी मंजिल पर रहने वाले पड़ोसी मोहन उर्फ मोनू शर्मा के साथ उनका विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच पहले भी किसी ना किसी बात को लेकर कहासुनी होती रहती थी. पांच दिन पहले भी आरोपी ने परमजीत के बेटे के साथ गाली-गलौज की थी. धनतेरस की रात पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने कथित तौर पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालकर परमजीत पर गोलियां बरसा दीं. जिससे परमजीत की मौके पर ही मौत हो गई.
पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संभाला मोर्चा: घटना की सूचना मिलते ही सूरजकुंड थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर खाली कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है. वारदात के बाद से आरोपी मोहन उर्फ मोनू शर्मा अपने परिवार सहित फरार है.
पहले भी हो चुका विवाद: सूरजकुंड थाना प्रभारी प्रहलाद कुमार ने बताया अक्सर विवाद हुआ करता था. इस बार विवाद में परमजीत की गोली मारकर हत्या की गई है. आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीमें जुटी हुई हैं. मृतक के शव का पोस्टमार्टम ईएसआई मेडिकल कॉलेज में कराया जाएगा. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. जांच के बाद ही मामले में पूरी तरह से खुलासा हो पाएगा.
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