दुर्ग में ताबड़तोड़ फायरिंग, पुरानी रंजिश में हत्या की कोशिश, बाल बाल बचा युवक

बदमाशों ने जहां पर कई राउंड फायरिंग की वहां से महज 500 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना मौजूद है.

बाल बाल बचा युवक
Published : November 16, 2025 at 8:01 AM IST

दुर्ग: शहर में बढ़ते आपराधिक घटनाओं से आम आदमी परेशान है. पुलिस की साख पर एक बार फिर बट्टा शुक्रवार को लगा. थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग बदमाशों ने कर दी. गनीमत रही की गोली युवक की कान से पास से निकल गया नहीं तो बड़ी अनहोनी हो जाती. जामुल पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच पुरानी दुश्मनी का मामला है. पुलिस ने मौके से कई सबूत जुटाए हैं. शहर में दिनदहाड़े हुई फायरिंग से आम आदमी डरा हुआ है.

जामुल थाने के पास ताबड़तोड़ फायरिंग: घटना शुक्रवार देर शाम की है. दुर्ग के जामुल थाना इलाके में अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी. गोली चलने की आवाज से मौके पर अफरा तफरी मच गई. जिस युवक पर बदमाशों ने फायरिंग की उस युवक की जान बाल बाल बची. गोली युवक के कान को छूती हुई निकल गई. पुलिस ने घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर जांच पड़ताल शुरू कर दी. मौके से गोलियों के कई खोखे बरामद किए गए. मौके पर पुलिस की फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. कई राउंड हुई फारिंग से दीवार पर गोलियों के निशान बन गए हैं.

विकास प्रजापति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. उसके बयान के आधार पर आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का अपराध कायम किया गया है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है: हेम प्रकाश नायक, सीएसपी छावनी

हमें शक है कि ये हमला टेंट हाउस के मालिक ने कराया है. हम चाहते हैं कि इसकी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए. हमपर पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है: गंगाधर प्रजापति, पीड़ित का भाई

बाल बाल बचा युवक: हमलावरों ने युवक को मारने के इरादे से एक से अधिक राउंड फायरिंग की.फायरिंग के बाद पुलिस ने घायल युवक विकास प्रजापति को घटनास्थल पर ले जाकर घटनाक्रम को समझने की कोशिश की है. पीड़ित विकास के भाई ने पुलिस को बताया कि कैलाश नगर में उसके भाई को इवेंट के नाम पर बुलाया गया था, जिसके बाद उस पर फायरिंग की गई. पीड़ित युवक और उसके भाई ने शक जताया कि संजय टेंट हाउस के मालिक करण शाह ने इस वारदात को अंजाम दिया है. पीड़ित और उसके भाई ने बताया कि उन लोगों पर अबतक तीन बार फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं. तीनों बार भी वो लोग बाल बाल बचे हैं.

विधायक ने गुप्त शिकायत पेटी लगाने की कही थी बात: वैशाली नगर से बीजेपी विधायक रिकेश सेन 13 नवंबर को ही कहा था कि वो एक गुप्त शिकायत पेटी अपने विधानसभा क्षेत्र में लगाएंगे. शिकायत पेटी में लोग अपराध और अपराधियों से जुड़ी जानकारी साझा कर सकते हैं. जानकारी देने वाले का नाम सुरक्षित रखा जाएगा. शिकायत पेटी में मिली जानकारी पुलिस को मुहैया कराई जाएगी. शिकायत करने वालों को इनाम भी दिया जाएगा. 1000 रुपए चाकू या हथियार रखने वाले की जानकारी पर, 2000 रुपए सूखा नशा करने वालों की जानकारी पर, वहीं 5000 रुपए नशा बेचने या सप्लाई करने वालों की जानकारी पर दिया जाएगा. विधायक ने कहा कि 10000 रुपए जो नशा करता हो और हथियार भी रखता हो, उसकी सूचना पर दिया जाएगा.

