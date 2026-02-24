ETV Bharat / state

नोएडा: पुरानी रंजिश के चलते युवक पर दिनदहाड़े चली दनादन गोलियां, हालत गंभीर

दिल्ली एनसीआर में हाल के दिनों में फायरिंग की कई घटनाएं पेश आई हैं.

लुक्सर गांव में दिनदहाड़े चली गोलियां
लुक्सर गांव में दिनदहाड़े चली गोलियां (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 24, 2026 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: बदमाशों के हौसले गौतम बुध नगर जनपद में किस हद तक बुलंद है, उसकी बानगी आज ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली, जहां दिनदहाड़े घर के बाहर युवक की गोली मारकर घायल कर दी गई. जिसके बाद से इलाके में दहशत फैल गई.

दरअसल, ग्रेटर नोएडा के थाना ईकोटेक फर्स्ट के में स्थित ग्राम लुक्सर में सनसनी फैल गई, जब गांव का इलाका गोली से गूंजने लगा. इस गोलीबारी में नितिन गम्भीर रुप से घायल हो गया, उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

वारदात की सूचना मिलते ही थाना ईकोटेक फर्स्ट पुलिस टीम के साथ एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

सुधीर कुमार --- एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा (ETV Bharat)

घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि नितिन की गांव के कुछ लोगों के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी. पुरानी रंजिश के चलते सचिन और उसके साथियों ने नितिन को निशाना बनाया और उन पर फायरिंग कर दी. हमले में नितिन गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश में छापेमारी जारी है. गांव में शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

FIRING CASES IN DELHI NCR
MURDER CASES IN DELHI NCR
LUXOR VILLAGE FIRING INCIDENT
FIRING IN GREATER NOIDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.