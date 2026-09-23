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दरभंगा एम्स के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, स्मार्ट सिटी की जमीन को लेकर हिंसा

दरभंगा में जमीन विवाद में गोलीबारी की घटना हुई. इसमें एक युवक घायल हो गया है. रिपोर्ट-वरुण ठाकुर

Firing in darbhanga
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2026 at 4:40 PM IST

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दरभंगा: बिहार के दरभंगा में जमीन विवाद में गोलीबारी की घटना सामने आई है. जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र के पंचोभ में निर्माणाधीन एम्स से मात्र 100 मीटर की दूरी पर घटना को अंजाम दिया गया. विकसित की जा रही स्मार्ट सिटी की करीब आठ कट्ठा जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है.

सीसीटीवी में वारदात कैद

गोलीबारी में विजय भगत नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए डीएमसीएच लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल रेफर किए जाने की जानकारी है. घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में कई युवक निर्माणाधीन निजी स्मार्ट सिटी परिसर में घुसकर बाइक, कुर्सी और दीवार समेत अन्य सामान को इधर-उधर करते और तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं.

Firing in darbhanga
सीसीटीवी में कैद बदमाश (ETV Bharat)

जमीन की खरीद-बिक्री का विवाद

जख्मी विजय भगत के भाई सौरभ ने बताया कि करीब आठ कट्ठा जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था. इसी विवाद ने बुधवार को हिंसक रूप ले लिया. दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हो गई. इसी दौरान विजय भगत को गोली लग गई.

"दुकान में बैठे हुए थे. इसी वक्त एक बाइक पर सवार दो लड़के आए. बाइक से उतरकर गोली चला दी. कंधे में गोली लगी है. पारस में भर्ती कराया गया है." - सौरभ कुमार, पीड़ित का भाई

Firing in darbhanga
Dअस्पताल में भर्ती जख्मी (ETV Bharat)

प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कहा?

स्थानीय मुकुंद चौधरी ने बताया कि हमलोगों को सूचना मिली कि कई राउंड गोली चली है. इसकी कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा पुलिस प्रशासन के द्वारा पुष्टि करने के बाद होगा. जब मैं आया तो देखा कि बाउंड्री वॉल टूटी है. गेट टूटा हुआ है. घटना के बाद पुलिस पहुंची है. घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है.

"आपसी वर्चस्व की लड़ाई है. जब एम्स का निर्माण होने लगा तो, यहां की जमीन की कीमत बढ़ गयी. कहीं ना कहीं ये भी कारण विवाद का हो सकता है. जो जमीन 5 लाख की थी, वह 50 लाख की हो गयी है." -मुकुंद चौधरी, स्थानीय

छानबीन में जुटी पुलिस

इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गयी है. पुलिस ने परिजनों से घटना की जानकारी ली है. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को देख रही है, ताकि घटना को अंजाम देने वालों का पता चल सके.

Firing in darbhanga
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

"पूरे मामले की जांच चल रही है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है. जमीन विवाद और गोलीबारी की वास्तविक वजह पुलिस जांच के बाद स्पष्ट होगी." -अरविंद कुमार, थाना प्रभारी, बिशनपुर दरभंगा

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