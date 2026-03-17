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चंडीगढ़ में PU कैंपस में फायरिंग, छात्र नेता पर हमला, कैंपस में दहशत

चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में फायरिंग के बाद मंगलवार शाम को अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

Firing in Chandigarh Panjab University Student Leader Attacked Panic Grips Campus
चंडीगढ़ में PU कैंपस में फायरिंग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 17, 2026 at 10:49 PM IST

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Updated : March 17, 2026 at 11:00 PM IST

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चंडीगढ़ : पंजाब यूनिवर्सिटी के सेक्टर-14 कैंपस में मंगलवार शाम माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया जब बॉटनी डिपार्टमेंट की पार्किंग के पास फायरिंग की घटना सामने आई. शाम करीब 5:50 बजे, SOPU से जुड़े छात्र नेता जसनदीप सिंह वहां खड़े थे. इसी दौरान स्कूटी पर सवार दो युवक आए और आते ही उन पर फायरिंग कर दी. चश्मदीद गवाह का कहना है कि हमलावरों ने दो गोलियां चलाईं और कुछ ही सेकंड में वहां से भाग निकले.

पीयू कैंपस में चली गोलियां : जसनदीप सिंह ने तुरंत वहां से हटकर खुद को बचाया, जिससे कोई चोट नहीं आई. लेकिन अचानक चली गोलियों से कैंपस में अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद छात्र-छात्राएं घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. इलाके को घेरकर जांच शुरू की गई और मौके से गोलियों के खाली खोल भी बरामद किए गए हैं. पुलिस अब कैंपस और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.

चंडीगढ़ में PU कैंपस में फायरिंग (Etv Bharat)

पहले भी हो चुकी है बड़ी घटना : प्रारंभिक तौर पर मामला आपसी रंजिश या छात्र राजनीति से जुड़ा हो सकता है, हालांकि पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है. करीब एक साल पहले भी पंजाब यूनिवर्सिटी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान दो गुटों में झड़प हुई थी, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई थी. उस घटना के बाद कैंपस की सुरक्षा को लेकर काफी सवाल उठे थे. अब एक बार फिर फायरिंग की घटना ने यूनिवर्सिटी की सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता बढ़ा दी है.

गोलीबारी पर PU का बयान : पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर YP वर्मा ने कहा कि "कैंपस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कैंपस में किसी भी अप्रिय गतिविधि को न होने देने के लिए हम प्रतिबद्ध है. हमने इस घटना का कड़ा संज्ञान लिया है. चंडीगढ़ पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है और चंडीगढ़ पुलिस आरोपियों का पता लगा रही है. हमें पूरा भरोसा है कि पुलिस जल्द ही उन्हें पकड़ लेगी."

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Last Updated : March 17, 2026 at 11:00 PM IST

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