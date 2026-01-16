चंडीगढ़ में बिल्डर अंकित सिधाना के घर पर फायरिंग, बदमाशों ने गोपी घनश्यामपुरिया गैंग के नाम से फेंकी धमकी भरी पर्ची

ETV Bharat / state

January 16, 2026

चंडीगढ़: 15 जनवरी की देर रात सेक्टर 21 में फायरिंग की घटना सामने आई. द एड्रेस ग्रुप के बिल्डर अंकित सिधाना के घर पर अनजान बदमाशों ने फायरिंग कर दी. बदमाशों ने तीन गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए. घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल बन गया.
पुलिस के अनुसार, फायरिंग के वक्त अंकित सिधाना घर पर मौजूद थे. वो हाल ही में दुबई से लौटे हैं, जबकि उनकी पत्नी और बेटा फिलहाल दुबई में ही हैं. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

फायरिंग के बाद फेंकी धमकी भरी पर्ची: घटना के बाद बदमाशों ने मौके पर एक पर्ची फेंकी, जिसमें मोहब्बत सिंह और पवन शौकीन के नाम लिखे हुए थे. पर्ची में गैंगस्टर डोनी बल और गोपी घनश्यामपुरिया ग्रुप की ओर से धमकी देने का दावा किया गया है. शुरुआती जांच में पुलिस इस वारदात को रंगदारी वसूलने से जोड़कर देख रही है.

पहले भी मिल चुकी है धमकी: पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, करीब चार साल पहले भी अंकित सिधाना को लॉरेंस गैंग की ओर से धमकी मिल चुकी थी. वहीं, गोपी घनश्याम पुरिया गैंग पंजाब में सक्रिय है और अमृतसर-बटाला क्षेत्र में गैंगवार और हिंसक वारदातों से जुड़ा रहा है. इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

पुलिस की कार्रवाई: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची. घर के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है और आसपास के इलाकों में बदमाशों की तलाश के लिए नाकाबंदी की गई है. इंस्पेक्टर सरिता राय ने कहा कि "सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है." फिलहाल इस फायरिंग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन देर रात हुई इस वारदात ने एक बार फिर शहर की कानून-व्यवस्था और गैंगस्टर नेटवर्क को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

