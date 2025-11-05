ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में कोठी पर फायरिंग से दहशत, होटल संचालक की कोठी पर 4 राउंड फायर, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस

चंडीगढ़ में कोठी पर ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत का माहौल बन गया. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

firing in Chandigarh
firing in Chandigarh (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 5, 2025 at 4:55 PM IST

2 Min Read
चंडीगढ़ में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब पार्षद के रिश्तेदारों के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई. घटना बुधवार की रात साढ़े 12 बजे की बताई जा रही है. जब बाइक सवार दो बदमाशों ने होटल मालिक और पार्षद के रिश्तेदार के घर पर गोलियां बरसाई. बदमाशों ने ऐसा तांडव मचाया कि घर की तरफ चार राउंड फायर किए और थार का शीशा भी टूट गया. वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए.

आप पार्षद के चचेरे भाई के घर पर फायरिंग: मामले की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने कई खोल बरामद किए और जांच शुरू कर दी. अब पुलिस शहर में नाकाबंदी कर हमलावरों की तलाश में जुटी है. पुलिस घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरा भी खंगाल रही है. पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. जिससे रंजिश की वजह का पता चल सके. वहीं, पुलिस जांच में सामने आया कि चंडीगढ़ के आम आदमी पार्टी के पार्षद हरदीप सिंह के ताऊ के बेटे मनजीत पर फायरिंग हुई है.

मामले की जांच जारी: चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक, "यह फायरिंग सुबह सेक्टर-38 सी स्थित कोठी नंबर 2176 पर हुई. 2 बदमाश बाइक पर यहां पहुंचे. इसके बाद उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और फिर फरार हो गए. शुरुआती जांच में पता चला है कि 4 राउंड फायर किए गए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, आरोपियों की तलाश की जा रही है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा".

