जोधपुर में दिनदहाड़े फायरिंग, युवक के पैर में लगी गोली, पिस्तौल-कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार

जोधपुर: शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे दिनदहाड़े फायरिंग की घटना हुई. जिसमें बाइक सवार युवक द्वारा एक युवक पर गोली चलाई गई, जो उसके पैर में लगी. घायल अवस्था में उसे मथुरा दास माथुर अस्पताल ले जाया गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. घायल की गोली निकालने के लिए उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया. घटना के बाद आरोपी को एक पिस्तौल और कारतूस के साथ पकड़ लिया गया है.

पुलिस ने बताया कि प्रतापनगर थाने के हुडको क्वार्टर इलाके में एक चाय के केबिन के पास आकाश राव नाम का युवक खड़ा था. दोपहर करीब 2:30 बजे बाइक पर कुछ युवक आए और उन्होंने उस पर फायरिंग कर दी. गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह वहीं पर गिर गया. आरोपी की तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरे से फुटेज जुटाए गए हैं. अभय कमांड सेंटर से मॉनिटरिंग की जा रही है. दोनों पक्षों के बीच में मारपीट के मामले को लेकर विवाद और रंजिश चल रही है.