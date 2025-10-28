बिलासपुर में कांग्रेस नेता नितेश सिंह के दफ्तर पर फायरिंग, नकाबपोश बदमाशों ने दागी 10 राउंड गोलियां
बिलासपुर शहर इन दिनों अपराध का गढ़ बढ़ता जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2025 at 11:09 PM IST
बिलासपुर: न्यायधानी बिलासपुर में मंगलवार की शाम को कांग्रेस नेता के दफ्तर पर फायरिंग से हड़कंप मच गया है. यहां मस्तूरी थाना क्षेत्र में तीन अज्ञात बदमाश बाइक पर सवार होकर आए औऱ कांग्रेस नेता के दफ्तर पर फायरिंग करके चले गए. सभी बदमाश नकाब ओढ़े हुए थे. पूरी घटना की जांच में पुलिस जुट गई है.
जनपद अध्यक्ष नितेश सिंह के ऑफिस पर फायरिंग: पूरी घटना बिलासपुर जिले के मस्तूरी की है. यहां तिवारी होटल के सामने स्थित जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह का ऑफिस है. वहां रोज की तरह नितेश सिंह,चन्द्राकान्त सिंह,राजू सिह और 8 से 10 लोग कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे. इसी दौरान 3 नकाबपोस बाइक सवार वहां पहुंचे और अचानक धड़धड़ाते हुए लगातार 10 से 11 राउंड गोलीबारी कर दी.
फायरिंग में दो लोग हुए घायल: अचानक हुए हमले से चन्द्रकान्त सिंह और राजू सिंह घायल हो गये. इस दौरान नितेश सिंह बचाव करते हुए आरोपियों को कुर्सी फेंककर मारा, तब आरोपी फरार हो गए. घटना में एक के पैर और दूसरे के हाथ में गोली लग गई . दोनों घायलों को बिलासपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
अज्ञात नाकाबपोश आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है. पूरे पहलुओं को लेकर जांच की जा रही है और अलग-अलग टीम बनाकर आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम जुट गई है. फिलहाल घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है- रजनेश सिंह, बिलासपुर एसएसपी
जांच के बाद होगा खुलासा: बिलासपुर पुलिस का इस घटना पर कहना है कि पुलिस की टीम पूरे पहलुओं की जांच कर रही है. जांच के बाद ही इस घटना में कुछ और कहा जा सकेगा. किस वजह से यह फायरिंग की घटना हुई है. उसे लेकर अभी पुलिस की जांच जारी है.