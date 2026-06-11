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गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया बेगूसराय, दर्जनों राउंड हुई फायरिंग

बेगूसराय : बिहार के मुख्यमंत्री व गृहमंत्री सम्राट चौधरी लगातार अपराधियों पर नकेल कसने की बात कर रहे हैं. पर जमीनी हकीकत यह है कि प्रदेश में अपराधी बेखौफ हैं. इसका नजारा बेगूसराय में देखने को मिला.

बेगूसराय में फायरिंग : जिले के लाखो थाना क्षेत्र के लोदीपुर शाहपुर गांव में रंगदारी को लेकर दर्जनों राउंड ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग का बेहद गंभीर मामला सामने आया है. गांव में वर्चस्व की इस लड़ाई को लेकर दोनों पक्षों के बीच भारी तनाव उत्पन्न हो गया है.

क्या आरोप लगाया गया? : पीड़ित राजेश कुमार उर्फ सेंटु सिंह का आरोप है कि दबंगों ने रंगदारी नहीं देने पर उनके बुजुर्ग पिता को लाठी डंडों से पीटा. जब छोटा भाई अमरदीप बचाने दौड़ा तो हमलावरों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी. पीड़ित ने ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पप्पू ठाकुर, राहुल ठाकुर और रोहित ठाकुर पर जानलेवा हमले का संगीन आरोप लगाया है.

'चुनावी और आपसी रंजिश के कारण हो रहा' : वहीं दूसरी तरफ आरोपी पक्ष की महिला ने सामने आकर इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. महिला का कहना है कि चुनावी और आपसी रंजिश के तहत उनके परिवार को झूठे केस में फंसाया जा रहा है.

2 जिंदा कारतूस, 8 खोखा बरामद : इधर, घटना की जानकारी लाखो थाना प्रभारी ने अपने वरीय पदाधिकारी को देते हुए तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से दो जिंदा कारतूस और 8 खोखा बरामद किया है. आस-पास के ग्रामीणों से पूछताछ के दौरान पता चला कि मोनू राय (पिता- अरुण राय, नारेपुर बछवारा निवासी) के पैर में गोली भी लगी है.