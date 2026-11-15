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बिहार में छठ पूजा के बीच फायरिंग, बदमाशों ने भाई-बहन को मारी गोली

बेगूसराय में गोलीबारी के बाद घटनास्थल पहुंची पुलिस ( ETV Bharat )

बेगूसराय: एक तरफ जहां पूरा देश लोक आस्था के महापर्व छठ की भक्ति और उल्लास में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी ओर बेगूसराय में गोलीबारी की सनसनीखेज घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है. .

ताजा मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र के बछवाड़ा पंचायत अंतर्गत मराची खुर्द गांव का है. यहां संस्कृत विद्यालय के समीप खेत में रविवार को आलू रोपाई करने के दौरान बदमाशों ने गोलीबारी की, जिसमें भाई-बहन गंभीर रूप से घायल हो गए.