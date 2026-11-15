बिहार में छठ पूजा के बीच फायरिंग, बदमाशों ने भाई-बहन को मारी गोली
Begusarai Firing बेगूसराय में छठ पूजा के दौरान बदमाशों ने खेत में भाई-बहन को गोली मारी. दोनों की हालत गंभीर है. रिपोर्ट-निलेश कुमार
Published : November 15, 2026 at 7:56 PM IST
बेगूसराय: एक तरफ जहां पूरा देश लोक आस्था के महापर्व छठ की भक्ति और उल्लास में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी ओर बेगूसराय में गोलीबारी की सनसनीखेज घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है. .
ताजा मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र के बछवाड़ा पंचायत अंतर्गत मराची खुर्द गांव का है. यहां संस्कृत विद्यालय के समीप खेत में रविवार को आलू रोपाई करने के दौरान बदमाशों ने गोलीबारी की, जिसमें भाई-बहन गंभीर रूप से घायल हो गए.
दोनों की हालत गंभीर
घायलों की पहचान बछवाड़ा पंचायत के वार्ड संख्या-3, मराची खुर्द गांव निवासी अनिल महतो की पुत्री आरती कुमारी और पुत्र मोनू कुमार के रूप में की गई है. घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को आनन-फानन में इलाज के लिए दलसिंहसराय स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.
बेगूसराय रेफर
प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय रेफर कर दिया. इधर, गोलीबारी की सूचना मिलते ही एसडीपीओ कृष्ण कुमार और बछवाड़ा थानाध्यक्ष विकास कुमार राय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है.
क्यों मारी गोली?
इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ ही पुलिस टीम गोलीबारी के कारणों और इस वारदात में शामिल बदमाशों की पहचान करने का लगातार प्रयास कर रही है. गोलीबारी के पीछे की स्पष्ट नहीं हो सकी है.
"गोली लगने से घायल भाई-बहन अस्पताल में भर्ती हैं. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी." -कृष्ण कुमार, एसडीपीओ
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