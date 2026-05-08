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बिहार के बैंक में चली गोली, एक की मौत

औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है. मदनपुर थाना स्थित ऊंचौली गांव के इंडियन बैंक शाखा में शुक्रवार को गोली चली. बैंक में ड्यूटी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड की दोनाली बंदूक से अचानक गोली चल जाने से बैंक में कार्यरत रिकवरी एजेंट की मौके पर ही मौत हो गई है.

बैंक में चली गोली : घटना के बाद बैंक परिसर में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. जहां घटना से कर्मचारियों सहित ग्राहकों में दहशत फैल गई. मृतक की पहचान मदनपुर थाना क्षेत्र के माधोखाप गांव निवासी राजेंद्र पासवान के रूप में की गई है. बताया जाता है कि वह बैंक में रिकवरी एजेंट के रूप में कार्यरत थे.

बैंक कर्मचारियों से जानकारी लेती पुलिस (ETV Bharat)

बंदूक से हुआ मिसफायर : प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की सुबह बैंक खुलने के बाद सिक्योरिटी गार्ड अभय कुमार सिंह अपनी दोनाली बंदूक की सफाई कर रहा था. इसी दौरान अचानक बंदूक से मिसफायर हो गया और गोली पास में मौजूद राजेंद्र पासवान के पेट में जा लगी.

बैंक में मची अफरा-तफरी : गोली लगते ही बैंक परिसर में चीख-पुकार मच गई. आनन-फानन में बैंक के असिस्टेंट मैनेजर श्याम बिहारी प्रसाद समेत अन्य कर्मियों ने राजेंद्र पासवान को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर पहुंचाया. जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सा पदाधिकारी डॉ संजय कुमार ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जांच में जुटी पुलिस : घटना की सूचना पर घटनास्थल पहुंचे मदनपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि हमलोग पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे हैं. मैनेजर संजीत कुमार निराला तथा सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ कर मामले की जानकारी ली है.