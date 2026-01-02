ETV Bharat / state

अंबाला में युवक ने दोस्त पर की फायरिंग, बैग को लेकर हुआ था विवाद

अंबाला: पंजोखरा साहिब थाना इलाके में युवक की हत्या का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि दो दोस्तों के बीच बैग को लेकर विवाद हुआ. ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने अपने ही दोस्त पर दनादन गोलियां दाग दी और मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई.

अंबाला में फायरिंग: अंबाला छावनी के पंजोखरा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले टूंडला गांव में ये वारदात हुई है. बैग को लेकर दो दोस्तों में विवाद हुआ था. पीड़ित ने बताया कि "देर रात पहले दो लड़के मेरे पास आए. उसके बाद 8 से 10 लड़के और आए. उनमें से एक ने पिस्तौल निकाली और दनादन गोलियां चला दी. वो भागते-भागते भी हवा में एक फायर करते हुए धमकी देकर गए हैं कि तुझे जान से मार देंगे." पीड़ित ने बताया कि "आरोपी ने पहले भी उसपर हमला किया है."