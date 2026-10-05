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आगरा में मामूली विवाद ताबड़तोड़ फायरिंग; एक छात्रा की मौत, 5 घायल, 4 आरोपी गिरफ्तार

आगरा: जिले के निबोहरा थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी धर्मजीत में रविवार शाम मेड़ के विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. फायरिंग में गोली लगने से एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हुए हैं. इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है.

यह मामला गढ़ी धर्मजीत का है. रविवार देर शाम मेड़ के विवाद में करीब 12 राउंड फायरिंग हुई. एक पेड़ पर गोलियों के निशान मिले हैं. पीड़ित पक्ष के फूल सिंह पुत्र चंदन सिंह ने पुलिस को बताया कि घर के पीछे पशु बंधते हैं. रविवार शाम छोटे भाई अजमेर सिंह की पुत्रवधू अंजना और सुनीता पशुओं को लेने गई थीं.

पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी रमेश, पुरुषोत्तम और दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.

गांव में फायरिंग और छात्रा की मौत की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. गांव में तनाव को देखकर रविवार देर रात पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के साथ ही डीसीपी और एसीपी समेत कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली. पुलिस बल तैनात किया.

वहां खेत में काम कर रहे गांव के ही रमेश चंद्र पक्ष के लोगों ने खेत से मिट्टी उठाकर मेड़ पर लगाने का आरोप लगाया. गाली-गलौज की. विरोध करने पर लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग कर दी. अचानक की फायरिंग में परिवार के लोग संभल नहीं पाए.

पेड़ पर गोलियों के निशान मिले. (Photo Credit: ETV Bharat)

ताबड़तोड़ फायरिंग में कक्षा 12 की छात्रा बृजेश पुत्री राजेंद्र सिंह की गर्दन में गोली लगी, जिससे बृजेश की मौके पर ही मौत हो गई. फायरिंग में अजमेर सिंह, इसका बेटा जितेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, मनोहर सिंह की बेटियां भावना और मधु गंभीर रूप से घायल हैं. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है.

डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि मृतका 12 वीं की छात्रा थी. उसकी उम्र 18 साल है. मृतका के पिता राजेंद्र सिंह ने बताया कि मैं दूध का काम करता हूं. मेरे दो बेटे और दो बेटियां हैं. बृजेश सबसे छोटी थी, जो पढ़ने में होशियार थी. बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मचा है.

मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार. (Photo Credit: ETV Bharat)

डीसीपी पूर्वी ने बताया कि पीड़ित और आरोपी पक्ष पहले से एक-दूसरे से परिचित हैं. दोनों के घरों के बीच करीब 100 मीटर की दूरी है. एक वर्ष पूर्व अजमेर पक्ष और रमेश पक्ष के बीच खेत को लेकर विवाद हुआ था. दोनों पक्षों से मुकदमे दर्ज कराए गए थे. इसके करीब पांच महीने पहले समझौता हुआ था.

पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि गढ़ी धर्मजीत में मेड़ और पशु खेत में जाने पर दो पक्ष में विवाद हुआ था. जिसमें छात्रा की मौत हुई है और अन्य घायल हैं. पीड़ित परिवार की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज किया है. फायरिंग के मुख्य आरोपी रमेश और पुरुषोत्तम समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया. अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.

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