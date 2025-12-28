ETV Bharat / state

अलीगढ़ में क्रिकेट मैच के दौरान दो पक्षों में भिड़ंत, मारपीट और फायरिंग में तीन युवक घायल, चार लोग हिरासत में

गभाना क्षेत्रधिकारी धनंजय सिंह ने कहा कि वारदाता की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ कर रही है. सख्त कार्रवाई होगी.

Photo Credit: ETV Bharat
सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस. (Photo Credit: ETV Bharat)
अलीगढ़: अलीगढ़ के चण्डौस थाना क्षेत्र में रविवार को क्रिकेट खेलने के दौरान दो पक्षों के बीच हुआ विवाद हिंसक हो गया. मामूली कहासुनी से शुरू हुआ झगड़ा मारपीट और फायरिंग तक पहुंच गया. वारदात चण्डौस थाना क्षेत्र के कसेरू रोड की बताई जा रही है. गभाना क्षेत्राधिकारी धनंजय सिंह ने बताया कि तीन युवक घायल हुए हैं. उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है.

पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया: गभाना क्षेत्राधिकारी धनंजय सिंह ने बताया कि कसेरू रोड के पास कुछ युवक क्रिकेट मैच खेल रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से लाठी-डंडों से मारपीट शुरू हो गई.

जानकारी देते गभाना क्षेत्रधिकारी धनंजय सिंह (Video Credit: ETV Bharat)

आरोप है कि झगड़े के दौरान फायरिंग भी की गई. फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने घरों में दुबक गए और बाजार और सड़क पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

मारपीट और फायरिंग में तीन लोग घायल: क्षेत्राधिकारी धनंजय सिंह ने कहा कि फायरिंग और मारपीट की सूचना मिलते ही चण्डौस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर नियंत्रण पाया. पुलिस ने दोनों पक्षों से चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. तीन घायल युवकों को तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. वहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है.

Photo Credit: ETV Bharat
पुलिस ने हालात का काबू में किया. (Photo Credit: ETV Bharat)

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस: गभाना क्षेत्राधिकारी धनंजय सिंह ने बताया कि रविवार को थाना चण्डौस क्षेत्र के कसेरू रोड के पास क्रिकेट मैच के दौरान दो पक्षों में मारपीट और झगड़े की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला गया. दोनों पक्षों के चार लोगों को हिरासत में लिया गया है और घायलों को उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया है. तहरीर मिलने के बाद मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है.

Photo Credit: ETV Bharat
मौका-ए-वारदात पर पहुंची पुलिस की टीम (Photo Credit: ETV Bharat)

दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ-साथ प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ कर रही है. इलाके में एहतियातन पुलिस तैनात है. पुलिस का कहना है कि मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

