अलीगढ़ में क्रिकेट मैच के दौरान दो पक्षों में भिड़ंत, मारपीट और फायरिंग में तीन युवक घायल, चार लोग हिरासत में

अलीगढ़: अलीगढ़ के चण्डौस थाना क्षेत्र में रविवार को क्रिकेट खेलने के दौरान दो पक्षों के बीच हुआ विवाद हिंसक हो गया. मामूली कहासुनी से शुरू हुआ झगड़ा मारपीट और फायरिंग तक पहुंच गया. वारदात चण्डौस थाना क्षेत्र के कसेरू रोड की बताई जा रही है. गभाना क्षेत्राधिकारी धनंजय सिंह ने बताया कि तीन युवक घायल हुए हैं. उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया: गभाना क्षेत्राधिकारी धनंजय सिंह ने बताया कि कसेरू रोड के पास कुछ युवक क्रिकेट मैच खेल रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से लाठी-डंडों से मारपीट शुरू हो गई. जानकारी देते गभाना क्षेत्रधिकारी धनंजय सिंह (Video Credit: ETV Bharat) आरोप है कि झगड़े के दौरान फायरिंग भी की गई. फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने घरों में दुबक गए और बाजार और सड़क पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.