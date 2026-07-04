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गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी राजधानी देहरादून, गोली लगने से दो युवक घायल

देहरादून: राजधानी देहरादून में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गई, जब रायपुर थाना क्षेत्र के रिंग रोड स्थित शराब के ठेके के बाहर दो पक्षों के बीच विवाद के दौरान फायरिंग हो गई. इस घटना में दो युवक गोली लगने से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एहतियात के तौर पर शराब का ठेका समय से पहले बंद करा दिया. दोनों घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार शाम करीब साढ़े आठ बजे रिंग रोड स्थित शराब के ठेके के बाहर कुछ लोगों के बीच कहासुनी शुरू हुई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने देसी कट्टे से फायरिंग कर दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर दो राउंड फायर हुए, जिससे वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई. लोगों ने पहले गोली की आवाज को किसी बाइक का शोर समझा, लेकिन कुछ ही देर में पता चला कि फायरिंग हुई है. फायरिंग में 38 वर्षीय नवीन राणा की छाती में गोली का छर्रा लगा, जिसे उपचार के लिए कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं 25 वर्षीय कविंद्र शर्मा के पैर में गोली लगी, जिसे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है.