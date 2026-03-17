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रामनगर फायरिंग कांड में दो और आरोपी तमंचों के साथ गिरफ्तार, जानिए क्या है पूरी घटना

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर के ग्राम कंदला में बीते 1 मार्च को हुई फायरिंग की घटना में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो अवैध 315 बोर के तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस आरोपियों की तलाश में लंबे समय से खाक छान रही थी.

मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी (सीओ) सुमित पांडे ने बताया कि फायरिंग की घटना के संबंध में पीड़ित गुरमीत सिंह द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. घटना के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी. सुमित पांडे ने बताया कि इस मामले में पुलिस पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. करीब तीन दिन पहले पुलिस ने हितेश शर्मा को एक तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था.

इसके अलावा दो अन्य आरोपियों को भी पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है. अब पुलिस ने फरार चल रहे दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में प्रेम, निवासी ग्राम चोरपानी रामनगर, तथा कमल, निवासी टांडा वादली, जिला रामपुर (उत्तर प्रदेश) शामिल हैं. पुलिस ने प्रेम को हाथीडगर मालधन चौड़ क्षेत्र से तथा कमल को पीरूमदारा स्थित चौधरी ढाबा के पास से गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान दोनों के कब्जे से 315 बोर के दो तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए.