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रामनगर फायरिंग कांड में दो और आरोपी तमंचों के साथ गिरफ्तार, जानिए क्या है पूरी घटना

रामनगर फायरिंग कांड में पुलिस को दो और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है.

Ramnagar Firing Incident
पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 17, 2026 at 8:11 AM IST

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रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर के ग्राम कंदला में बीते 1 मार्च को हुई फायरिंग की घटना में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो अवैध 315 बोर के तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस आरोपियों की तलाश में लंबे समय से खाक छान रही थी.

मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी (सीओ) सुमित पांडे ने बताया कि फायरिंग की घटना के संबंध में पीड़ित गुरमीत सिंह द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. घटना के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी. सुमित पांडे ने बताया कि इस मामले में पुलिस पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. करीब तीन दिन पहले पुलिस ने हितेश शर्मा को एक तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था.

इसके अलावा दो अन्य आरोपियों को भी पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है. अब पुलिस ने फरार चल रहे दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में प्रेम, निवासी ग्राम चोरपानी रामनगर, तथा कमल, निवासी टांडा वादली, जिला रामपुर (उत्तर प्रदेश) शामिल हैं. पुलिस ने प्रेम को हाथीडगर मालधन चौड़ क्षेत्र से तथा कमल को पीरूमदारा स्थित चौधरी ढाबा के पास से गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान दोनों के कब्जे से 315 बोर के दो तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए.

गौरतलब है कि 1 मार्च को नैनीताल जिले के रामनगर के पीरूमदारा चौकी क्षेत्र के थारी-कांडला इलाके में सुबह फायरिंग की घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी थी. पीड़ित पक्ष का आरोप था कि गांजा पकड़वाने की रंजिश के चलते पड़ोसी और उसके साथियों ने घर में घुसकर फायरिंग की थी. इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था.पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक महिला भी शामिल बताई जा रही है. पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है और मामले की जांच आगे जारी है.

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