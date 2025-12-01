ETV Bharat / state

दुमका में होटल के बाहर फायरिंग, एसपी ने कहा- जल्द होगी गिरफ्तारी

दुमका में खाने के बिल को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने होटल के बाहर फायरिंग कर दी.

miscreants outside hotel in Dumka
शटर पर फायरिंग के निशान दिखाता होटल मालिक (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 1, 2025 at 2:27 PM IST

2 Min Read
दुमका: एक होटल में बदमाशों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग कर दी. घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुसुमडीह गांव के पास दुमका-रामपुरहाट मुख्य मार्ग पर स्थित राधिका होटल की है. सारा विवाद खाने के बिल देने को लेकर था. बदमाशों ने होटल के शटर और शीशे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की. हालांकि हमले में कोई घायल नहीं हुआ.

पुलिस लाइन से 500 मीटर दूर घटी घटना

इधर, घटना पर एसपी पीतांबर सिंह खेरवार का कहना है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. इसमें खास बात यह है कि घटना, दुमका पुलिस लाइन से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई. दरअसल, घटना बीती देर रात की है, जब दुमका-रामपुरहाट मार्ग पर पुलिस लाइन के समीप चार हथियारबंद बदमाशों ने होटल राधिका के शटर और शीशे पर फायरिंग कर दी.

घटना की जानकारी देते होटल मालिक (Etv bharat)

दो दिन पहले हुआ था झगड़ा

होटल मालिक प्रतुल कुमार मंडल ने बताया कि दो दिन पहले होटल में खाने के बिल के पेमेंट को लेकर कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था. रविवार रात इस पर समझौता भी हो गया था. इसके बावजूद देर रात मुकेश यादव, बाबुल यादव, किशोर यादव और विक्रम दास एक वाहन से आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी.

होटल मालिक ने बताया कि हम लोग होटल के अंदर ही थे, जैसे ही गोली की आवाज सुनकर बाहर आए तब तक वे लोग भाग चुके थे. होटल मालिक ने यह भी बताया कि रात में ही सदर एसडीपीओ विजय कुमार महतो, थाना प्रभारी के साथ मामले की जांच के लिए पहुंचे और लगभग 2:30 बजे तक जांच की. घटना सीसीटीवी में कैद है. उन्होंने बताया कि इस मामले में होटल मालिक द्वारा दिए गए आवेदन पर एफआईआर की गई है.

राधिका होटल के बाहर आपसी विवाद में गोली चलाने का मामला सामने आया है, इसमें जो भी दोषी हैं, उन सभी की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी: पीतांबर सिंह खेरवार, एसपी

