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जहानाबाद में गरजी बंदूकें..बरसी गोलियां.. कई लोगों के पेट, छाती और पैर में फंसी बुलेट

जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद जिले में बालू उठाव को लेकर दो पक्षों के बीच दर्जनों राउंड फायरिंग हुई. इस फायरिंग में 6 लोग जख्मी हुए हैं. सभी घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए सदर अस्पताल जहानाबाद लाया गया है. गोलियों की आवाज़ से इलाके में अफरा तफ़री के साथ भगदड़ मच गई. घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है.

दो गांवों के बीच चली गोलियां: घटना घोसी थाना क्षेत्र के चैती-पीपर और गिंजी गांव के बीच का है, जहां बालू उठाव को लेकर चल रहा विवाद शनिवार को हिंसक झड़प ले लिया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घायलों को तत्काल घोसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है. गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच भेजा गया है.

जहानाबाद में गोलीबारी से दहशत (ETV Bharat)

घायलों के नाम: घायलों में चैती-पीपर गांव निवासी दिनेश राम, अजय राम, सुधीर राम, धीरज कुमार और विजय राम शामिल हैं, जबकि गिंजी गांव के विष्णु कुमार भी घायल हुए हैं. जानकारी के अनुसार दिनेश राम के पैर में गोली लगी है, जबकि धीरज कुमार के सीने में गोली लगने से उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.

"चैती-पीपर और गिंजी गांव में आपसी विवाद में गोली चल रहा था. धीरज कुमार बाइक से आ रहा था तो उसे गोली लग गई. हमलोग अस्पताल लेकर आए हैं. जख्मी रामपुर गांव का है. छाती में गोली लगी है. डॉक्टर ने जहानाबाद रेफर कर दिया है."- ग्रामीण

"मैं दरवाजे के पास बैठी थी 20 लोग आकर गोली चलाने लगा. बालू उठाव करने से मना करने पर गोली चल गई. किसी को पैर में, किसी को पेट गोली लगी है. गोली चल रही थी तो मैं जमीन पर गिर गई थी."- रेशम कुमारी, प्रत्यक्षदर्शी

बालू उठाव को लेकर खूनी संघर्ष: स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों गांवों के बीच कई महीनों से बालू उठाव को लेकर विवाद चल रहा था. शनिवार को इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प और गोलीबारी में बदल गई. दोनों ओर से सैकड़ों राउंड फायरिंग की गई, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हो गए.