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बिहार में दिवाली से पहले दनादन फायरिंग, बाप-बेटे समेत 4 लोगों को मारी गोली

पटना में गोलीबारी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना से दिवाली से पहले दुखद खबर सामने आई. यहां दीदारगंज थाना क्षेत्र हीरामनपुर गांव में एक ही परिवार के सगे-संबंधियों के बीच संपत्ति को लेकर चले आ रहे विवाद में दो पक्षों में गोलीबारी की घटना हुई. विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 4 लोगों को गोली मार दी.

घायलों में पिता और तीन बेटे शामिल