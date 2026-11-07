बिहार में दिवाली से पहले दनादन फायरिंग, बाप-बेटे समेत 4 लोगों को मारी गोली
Property Dispute Firing:हीरामनपुर गांव में एक ही परिवार के सगे-संबंधियों के बीच संपत्ति को लेकर चले आ रहे विवाद में हुई गोलीबारी. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : November 7, 2026 at 8:55 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना से दिवाली से पहले दुखद खबर सामने आई. यहां दीदारगंज थाना क्षेत्र हीरामनपुर गांव में एक ही परिवार के सगे-संबंधियों के बीच संपत्ति को लेकर चले आ रहे विवाद में दो पक्षों में गोलीबारी की घटना हुई. विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 4 लोगों को गोली मार दी.
घायलों में पिता और तीन बेटे शामिल
मिली जानकारी के मुताबिक घायलों में पिता और तीन बेटे शामिल है. सभी को इलाज के लिए NMCH भेजा गया है. दिवाली से पहले इस तरह के खूनी खेल से पूरे गांव में हड़कंप मच गया और लोगों में दहशत का माहौल है. वहीं कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
इलाज के लिए NMCH में भर्ती
घायलों में सुधीर कुमार, कौशल कुमार और दो अन्य लोग शामिल हैं. वहीं घटना की सूचना मिलते ही फतुहा डीएसपी अवधेश कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे मामले की जांच शुरु की. पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को इलाज के लिए पटना NMCH पहुंचाया.
जमीन विवाद में गोलीबारी
घटना के संबंध में पीड़ित महिला मीरा देवी ने बताया कि लंबे समय से सगे-संबंधियों के बीच जमीन का विवाद चला आ रहा है. उसी विवाद को लेकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है. मीरा देवी ने बताया कि दिवाली को लेकर परिवार के लोग सभी एक साथ बैठकर खुशियों की तैयारी घर की सजावट कर रहे थे तभी घटना को अंजाम दिया गया.
पथराव का भी आरोप
पीड़ित महिला ने बताया कि अचानक ही एक पक्ष घर पर गाली गलौज करते हुए आ घुसा. दिवाली को लेकर घर की सजावट कर रहे मेरे परिवार के लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी, उन्होंने बताया कि आरोपियों ने पथराव भी किया जिससे पिता पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए. बाद में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.
"लंबे समय से सगे-संबंधियों के बीच जमीन का विवाद चला आ रहा है.उसी विवाद को लेकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है. अचानक ही एक पक्ष घर पर गाली गलौज करते हुए आ घुसा. दिवाली को लेकर घर की सजावट कर रहे मेरे परिवार के लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी, उन्होंने बताया कि आरोपियों ने पथराव भी किया जिससे पिता पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए."- मीरा देवी, पीड़ित महिला
फतुहा डीएसपी का आरोप
वहीं मामले को लेकर फतुहा डीएसपी अवधेश कुमार ने बताया कि गोलीबारी की सूचना पर पुलिस की टीम ने पहुंचकर जांच शुरू की. 4 लोग घायल हुए है, सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की पड़ताल के लिए कुछ लोगों की हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
"गोलीबारी की सूचना पर पुलिस की टीम ने पहुंचकर जांच शुरू की. 4 लोग घायल हुए है, सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की पड़ताल के लिए कुछ लोगों की हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है."- अवधेश कुमार, फतुहा डीएसपी
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