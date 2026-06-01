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दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में दो गुटों में फायरिंग, चपेट में आया 7 वर्षीय मासूम

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र में सोमवार शाम दो पक्षों के बीच अंधाधुंध फायरिंग हो गई. घटना में सात वर्षीय मासूम घायल हो गया. बच्चा ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहा था. जानकारी के अनुसार, इलाके में दो पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. सोमवार को दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चलाई गईं. इस दौरान बच्चे को गोली लग गई और वह सड़क पर गिर पड़ा, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल बच्चे को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर बताई है.

सूचना मिलते ही न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और क्राइम टीम को भी मौके पर बुलाया गया. फायरिंग में इस्तेमाल हथियारों और आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते मामले में शामिल दो आरोपियों प्रांकुर (29) और हर्ष (22) को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी के दौरान उनके कब्जे से एक देसी राइफल भी बरामद की गई है. पुलिस अब फरार तीसरे आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि फायरिंग किसी पुरानी रंजिश के चलते की गई थी. पुलिस घटना के पीछे के कारणों और आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है. डीसीपी राहुल अलावल ने बताया कि न्यू उस्मानपुर थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है. फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं. मामले की विस्तृत जांच जारी है.